Nintendo Switch e Switch Lite su Amazon in offerta per il Black Friday 2020

Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite sono disponibili in offerta su Amazon, nell'ambito delle promozioni attive per il Black Friday 2020.

A poche ore dalla pubblicazione dello spot con Brie Larson, Nintendo Switch può essere acquistata per 280 euro anziché 329,99: si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre per la console ibrida giapponese, utilizzabile sia in modalità docked davanti al televisore che in portabilità.

Per quanto riguarda invece Nintendo Switch Lite, potete farla vostra per 189,99 euro anziché 219,99: anche questa una cifra molto interessante per il modello solo portatile della piattaforma Nintendo.

Nonostante l'esordio proprio in questi giorni di PS5 e Xbox Series X, Nintendo Switch continua a guidare le classifiche di vendita internazionali, in particolare negli USA e in Giappone.