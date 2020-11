Samsung SSD su Amazon in offerta per il Black Friday 2020

Su Amazon sono disponibili in offerta diversi SSD prodotti da Samsung, nell'ambito delle promozioni per il Black Friday 2020. Si tratta di dispositivi che potete utilizzare per archiviazione esterna su PC, ma anche su PS4 e Xbox One.

Abbiamo ad esempio il Samsung SSD T7 MU-PC500R da 500 GB, esterno e portatile di colore rosso, con collegamento USB 3.2 di tipo C, a 84,99 euro anziché 146,99: un gran bel risparmio per un dispositivo del genere.

Dovesse servirvi più spazio per l'archiviazione dei dati, c'è invece il Samsung SSD T7 MU-PC1T0R da 1 TB, anche questo esterno e portatile di colore rosso, con collegamento USB 3.2 di tipo C, disponibile a 159,99 euro anziché 239,99.

Se infine il rosso non vi piace e preferite un disco silver, magari con un sistema di sicurezza biometrico, è disponibile il Samsung SSD T7 Touch MU-PC1T0S da 1 TB, esterno e portatile con lettore di impronte digitali e collegamento USB 3.2 di tipo C, a 174,99 euro anziché 257,09.