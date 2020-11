Pre-Black Friday 2020 Amazon mette in sconto Alexa, Kindle, Echo e Tablet Fire

Amazon anticipa tutti con degli sconti Pre-Black Friday molto interessanti. A partire da oggi fino al 30 novembre 2020 tantissimi dei principali prodotti del colosso dell'ecommerce sono in offerta. In questo modo potrete comprare dispositivi con all'interno Alexa, comodi Kindle, altoparlanti Echo o Tablet Fire ad un prezzo molto interessante.

Partiamo dall'oggetto che ha dato il via all'impero di Jeff Bezos: il Kindle. Per il Pre-Black Friday il modello con luce frontale integrata e con pubblicità costa 59,99 euro. A questo indirizzo lo potete trovare in bianco o in nero. Nel caso in cui non vogliate la pubblicità, c'è anche in offerta la versione senza. Costa 10 euro in più, ma potrebbe valerne la pena.

Nel caso in cui vogliate il top di gamma, Kindle Oasis è disponibile a questo indirizzo a 219,99 euro. La versione col 4G costa 60 euro di più, ma consente di ricevere gli aggiornamenti ovunque voi siate. C'è anche la versione Gold, pensata per chi cerca un oggetto un po' particolare.

Un altro cavallo di battaglia di Amazon è Alexa. Il celebre assistente vocale è contenuto all'interno di una vasta gamma di prodotti. Per esempio Echo Auto vi consente di integrare Alexa all'interno della vostra macchina. Per pochi giorni a questo indirizzo lo potrete pagare 34,99 euro. C'è anche Echo Show di seconda generazione in sconto. Lo potete trovare a questo indirizzo.

Anche il nuovo Echo di 4a generazione è in sconto. A questo indirizzo potrete trovarlo in diverse colorazioni, ma sempre a 69,99 euro. C'è anche in offerta con una lampadina Philips Hue White. A questo indirizzo potrete trovarlo in combinazione con una presa intelligente Wi-fi. Costa però 10 euro in più.

Terminiamo col Table Fire 7 e 8. Si tratta di tablet robusti, poco costosi, ma dalle buone prestazioni e adatti a tutta la famiglia. Potrete trovare tutte le offerte a questo indirizzo. Si va dai 64,99 euro del Tablet Fire 7 da 32GB ai 114,99 euro del FIFa HB 8 da 64GB.