Cyberpunk 2077 ha una Modalità Streamer che protegge dai DMCA, nuove immagini

Cyberpunk 2077 potrà essere trasmesso in streaming senza troppi problemi grazie a una Modalità Streamer specificamente studiata per proteggere coloro che trasmettono in streaming da possibili censure DMCA.

CD Projekt RED ha deciso di integrare un'intelligente soluzione direttamente tra le opzioni di gioco: attivando la modalità Streamer, tutte le musiche protette da copyright vengono rimosse dalla partita in corso per Cyberpunk 2077, cosa che dovrebbe mantenere al sicuro i creatori di contenuti su Twitch e le altre piattaforme adibite alle trasmissioni.

Abbiamo visto infatti che diversi streamer stanno ricevendo DMCA per l'audio dei giochi trasmesso durante i loro video: essendo questo spesso protetto da copyright, le trasmissioni infrangono i diritti d'autore, cosa che automaticamente fa scattare la legge sulla protezione dei copyright. Se lo streamer non fa in tempo a cancellare i materiali video, spesso incappa nella richiesta di rimozione e spesso anche in un ban da Twitch e altre piattaforme.

Nel frattempo, è emerso che le nuove regole per evitare i DMCA stanno distruggendo gli streaming IRL, dunque la questione è piuttosto spinosa. Per questo la soluzione proposta da CD Projekt RED su Cyberpunk 2077 è molto interessante: "Sappiamo che per i creatori di contenuti, la musica su licenza può essere problematica", ha riferito Hollie Bennett, responsabile delle comunicazioni per CD Projekt RED nel Regno Unito, durante l'ultimo Night city Wire.

"Dunque con questa nuova modalità, sarete in grado di disabilitare una piccola quantità di tracce che potrebbero causare problemi, sostituendole con altre canzoni e aiutando a risolvere questi inconvenienti". La modalità disabilita automaticamente la musica protetta da copyright nel gioco, ma dev'essere ovviamente attivata dall'utente all'interno del menù di opzioni, ed eventualmente disattivata se non si effettuano streaming.

Nel frattempo, abbiamo anche raccolto una bella quantità di nuove immagini di Cyberpunk 2077, che potete vedere nella galleria riportata qui sotto.