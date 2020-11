PS5: giochi pienamente next gen solo dal 2022, secondo Jim Ryan

PS5 può contare su una buona lineup di lancio e un prosieguo molto interessante anche per il 2021, eppure Jim Ryan, il CEO di Sony PlayStation, ha riferito piuttosto chiaramente di aspettarsi dei giochi pienamente next gen solo dal 2022 e non prima.

Sostanzialmente, questa non è altro che una conferma della strategia di sviluppo cross-gen che Sony sta ormai palesando da qualche tempo a questa parte, dopo il netto dietrofront rispetto alle posizioni iniziali che sembravano vederla puntare a un cambio generazionale netto, considerando che - nelle parole dello stesso Jim Ryan, peraltro - le roboanti dichiarazioni pitturavano una Sony che "crede nelle generazioni".

La musica è nettamente cambiata nel frattempo, e non potrebbe essere altrimenti visto il raggiungimento di 113,8 milioni di PS4 distribuite nel mondo e la necessità di tener buono un bacino di utenza così gigantesco. "Ci sono circa 114 milioni di PS4 nel mondo, il numero di utenti che passa a PS5 inizialmente è piccolo, se si tiene conto del totale", ha affermato Ryan all'agenzia di news russa TASS. "Per noi, la community PS4 rimarrà incredibilmente importante certamente ancora nel 2020, 2021 e 2022, perché in questi tre anni, sarà la community PlayStation più grande".

Questo ricalca praticamente quello che era stato riferito in precedenza anche da Hideaki Nishino, vicepresidente di Sony Interactive Entertainment, sul fatto che la transizione da PS4 richiederà tre anni, periodo nel quale probabilmente vedremo diversi cross-gen sul mercato.

"La storia ci insegna che è nel secondo o terzo anno che gli sviluppatori riescono a dare il massimo da un hardware", ha aggiunto Ryan, "Gli sviluppatori tipicamente hanno bisogno di un po' di tempo per familiarizzare con i nuovi hardware, ma è probabilmente dal 2022 che si inizieranno a vedere le cose migliori, così come successe nel 2015 e 2016 sulla generazione precedente. Sarà quello il momento in cui inizieranno ad arrivare i giochi pienamente next gen, in grado di definire la nuova generazione".

Questo tuttavia non significa che non ci saranno titoli esclusivamente per PS5: Ratchet & Clank: Rift Apart per esempio molto probabilmente non uscirà su PS4 visto l'ampio utilizzo del nuovo sistema di gestione dei dati ultraveloce della nuova console, ma possiamo probabilmente aspettarci un buon numero di cross-gen per i prossimi due anni, tra i quali potrebbe rientrare anche God of War 2.