PS5: Ibrahimovic ne ha comprate diverse e regalate ai compagni del Milan

Siamo al day one di PS5, e mentre molte persone "normali" faticano a trovare una console in questo strano avvio della next gen Sony sul mercato, c'è anche chi come Ibrahimovic riesce ad acquistarne uno stock da regalare ai propri compagni di squadra del Milan.

D'altra parte, immaginiamo che per Ibra non ci sia stato bisogno di mettersi in coda per l'accesso al sito di MediaWorld, o ritrovarsi nel caos di Unieuro con l'acquisto da completare a posteriori per poter avere anche solo una singola agognata PS5.

Ibrahimovic probabilmente non ha insomma patito le pene degli utenti standard per trovare una console, visto che peraltro ne ha comprate almeno quattro e forse anche di più, a giudicare dalle testimonianze dei compagni: vestendo i panni di Babbo Natale rossonero, l'attaccante ha infatti regalato varie PS5 ad altri giocatori del Milan, al momento non è ben chiaro quanti.

Sappiamo per certo che ha ricevere la console Sony come regalo di Natale anticipato dal magnanimo Ibra sono stati Musacchio, Castillejo e Leao, come testimoniano vari messaggi sui social da parte dei giocatori in questione che ringraziano il compagno maggiore per il regalo inaspettato.

Da notare anche un impavido Castillejo che ha scattato la foto appoggiando la voluminosa confezione di PS5 sullo spoiler posteriore della Lamborghini, forse senza considerare bene il peso specifico della nuova console Sony, oltre alle sue dimensioni.

Insomma, se non siete riusciti ad accaparrarvi PS5 oggi, sappiate che un po' di colpe le ha anche Ibrahimovic, che ne ha prese più di quante gli spettassero.