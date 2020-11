CrossfireX: l'esclusiva Xbox Series X|S in ritardo, rimandato al 2021

CrossfireX, una delle esclusive Xbox Series X|S annunciate per la lineup di lancio delle console Microsoft, arriverà in ritardo ed è stato rimandato al 2021 a causa della pandemia da coronavirus.

Remedy Entertainment e Slimegate Entertainment hanno annunciato di aver deciso di spostare il lancio di CrossfireX all'anno prossimo per i ritardi accumulati sullo sviluppo a causa dell'epidemia da coronavirus e della necessità di adottare le misure di sicurezza e distanziamento sociale che hanno portato alla riorganizzazione del lavoro.

"Dopo lunghe discussioni e in considerazione delle difficoltà che Slimegate ha dovuto affrontare a causa del Covid-19, abbiamo preso la difficile decisione di rimandare il lancio di CrossfireX al 2021", ha affermato il team di sviluppo su Twitter. "Spostare la nostra data di uscita ci consente anche di fare in modo di raggiungere il livello qualitativo che avevamo stabilito per l'esperienza di gioco su CrossfireX".

Ulteriori informazioni sullo stato dei lavori e una data di uscita precisa verranno diffusi "in futuro", in attesa di ulteriori delucidazioni. CrossfireX è uno sparatutto in soggettiva che si basa su un comparto multiplayer ormai piuttosto ben consolidato e su una campagna single player sviluppata da Remedy Entertainment, gli autori di Alan Wake, Max Payne e Control.

Per saperne di più, vi rimandiamo al provato della demo per il multiplayer del gioco e all'anteprima della campagna targata Remedy per CrossfireX.