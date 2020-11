PS5: Unieuro ha gestito in modo disastroso i preordini, utenti furibondi

Ci stanno arrivando per email diverse segnalazioni sulla disastrosa gestione dei preordini di PS5 di Unieuro, che sta facendo infuriare gli utenti, tanto da spingerli ad aprire un Subreddit dedicato per cercare di fare il punto della situazione. Cos'è successo?

Sostanzialmente non sono state confermate un numero imprecisato di prenotazioni fatte il 17 settembre 2020 e pagate tramite Paypal, senza però dire niente ai clienti. Ieri 18 novembre 2020 i centralini di Unieuro sono stati intasati da chi voleva avere informazioni sullo stato della spedizione, perché convinto che il suo preordine fosse andato a buon fine. Pensate alla loro amara sorpresa nel sapere la verità.

Di fronte alla rabbia e all'intasamento dei call center, la catena ha infine contattato i coinvolti, inviando un'email con un indirizzo Paypal di fortuna a cui pagare di nuovo PS5, con la promessa che le console saranno spedite non appena sarà confermato il ricevimento dell'importo e che la giacenza è stata messa da parte.

Purtroppo a oggi, giorno del lancio, Unieuro non ha fatto sapere nulla a questi utenti, che non ricevono risposte nemmeno dal centralino, praticamente irraggiungibile. Le uniche certezze per i clienti sono che gli ordini risultano ancora inevasi e che ormai non riceveranno la console al day one. Probabilmente dovranno aspettare qualche settimana prima di averla, se non proprio mesi.