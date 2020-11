Twitch: Granny è il nuovo fenomeno della piattaforma, una finta nonna videogiocatrice

La streamer Granny è il nuovo fenomeno di Twitch, capace di ammassare circa 30.000 seguaci nel giro di pochi mesi (in realtà ha iniziato a streammare a inizio 2019, ma ha avuto un'impennata decisiva negli ultimi mesi). Si tratta di una finta nonna, la cui vera identità non è nota (lei o lui, come sospettano alcuni, vuole assolutamente rimanere nel personaggio) che si diletta con i videogiochi, soprattutto quelli horror.

I suoi live stream iniziano con una casetta in stile Hobbit colorata di rosa, circondata da fiori, arcobaleni e uccellini cinguettanti. Dopo essersi presentata con grande grazia, Granny inizia a giocare, normalmente a titoli in contrasto con il suo personaggio e il suo ambiente. Ad esempio ama moltissimo Dead by Daylight, tanto per citarne uno. I fan l'adorano e la seguono su tutti i social, dove Granny non fa mai mancare nuovo materiale, fatto che fa intuire quanto il personaggio sia costruito (niente di male, ma è giusto farlo presente).

La sua storia, non sappiamo quanto vera, inizia dopo un lavoro per una società finanziaria di New York che l'ha, a suo dire, letteralmente consumata. Trovato conforto in Red Dead Redemption 2 e amici in Red Dead Online, ha seguito il consiglio di questi ultimi dedicandosi agli streaming.

Se vi interessa vederla in azione, guardate le clip sottostanti o andate sul suo canale Twitch.