GameStopZing, Black Friday con sconti fino al 70% su tantissimi giochi e console

GameStopZing non poteva mancare all'appello con il Black Friday, che parte oggi e dura un'intera settimana proponendo sconti fino al 70% su tantissimi giochi e console, anche prodotti decisamente recenti e molto richiesti.

Il Black Friday di GameStop durerà dunque dal 23 al 30 novembre (da oggi al 27 saranno aggiunte nuove offerte e poi fino al 30 saranno tutte disponibili online) e comprende numerose offerte su tutti i settori: console, videogiochi e gadget vari, di cui possiamo vedere un'ampia selezione già nella pagina ufficiale dedicata all'iniziativa.





Per quanto riguarda i giochi PS4, ad esempio, troviamo Watch Dogs: Legion al prezzo di 42,59 euro con il 40% di sconto sul prezzo originale, Red Dead Redemption 2 in bundle con 25 lingotti d'oro (in game, ovviamente) a 28,78 euro e un pacchetto veramente molto speciale per FIFA 21, contenente anche la divisa Ultimate Luma in due varianti, al prezzo di 79,97 euro.

Ma ci sono anche Mafia: Definitive Edition a 30,98 euro e Crash Bandicoot 4: It's About Time a 49,69 euro, tanto per fare altri esempi, mentre vari bundle e offerte relative alle console PS4 sono attesi per il 27 novembre.





Sul fronte Xbox One, troviamo il bundle One S con Gears 5 e altri giochi a 219,98 euro, Xbox One X con Gears 5 a 349 euro e Xbox One X con The Division 2 a 349 euro, mentre sul fronte giochi ci sono anche vari titoli per Xbox Series X|S a sconto, come Gears Tactics a 35,49 euro, WRC 9 a 30,49 euro e Watch Dogs: Legion a 42,59 euro, tanto per prenderne alcuni.





Nintendo Switch si presenta con la sua particolare edizione speciale dedicata a Fortnite a 299,98 euro, mentre Nintendo Switch Lite è in offerta al prezzo di 189,98 euro per quanto riguarda il periodo del black friday. Anche per quanto riguarda i giochi non mancano le occasioni: è in corso uno sconto speciale del 25% sui titoli first party Nintendo come Pokémon Spada a 45,79 euro, stesso prezzo anche per Animal Crossing: New Horizons, Super Mario 3D All-Stars, Pikmin 3 Deluxe, Luigi's Mansion 3 e tanti altri.





Interessante anche la possibilità di prenotare Super Mario 3D World + Bowser's Fury al prezzo promozionale di 49,98 euro, con uscita prevista per il 12 febbraio 2021. Molte poi le offerte anche in ambito PC e ovviamente per quanto riguarda l'usato, per cui vi rimandiamo alla pagina speciale di GameStopZing dedicata al Black Friday per saperne di più.