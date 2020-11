Black Friday 2020: TLOU2, Spider-Man, God of War e Days Gone in sconto da GameStop

In occasione del Black Friday 2020 la catena GameStopZing ha pensato di mettere in sconto molte delle esclusive PS4 più amate e desiderate di sempre. Stiamo parlando di giochi come The Last of Us: Parte 2, Marvel's Spider-Man, God of War e Days Gone e molti altri. Tutti proposti con uno sconto davvero interessante sul prezzo di copertina.

Andiamo a scoprire tutte le promozioni:

Le promozioni saranno attive fino al 30 novembre e sono valide sia per il ritiro in negozio, sia per la consegna a casa.

Segnaliamo i prezzi interessantissimi di Ghost of Tsushima (uno dei più bassi di sempre) e The Last of Us 2, le ultime due grandi esclusive PlayStation 4 pubblicate, o il prezzo risibile di God of War o di The Last of Us Remastered. Queste non sono le uniche promozioni per il Black Friday della catena. A questo indirizzo potrete trovare decine di altre offerte.

Trovato nulla di interessante?