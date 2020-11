Watch Dogs Legion: Xbox Series X al pari di una RTX 2060 Super nel ray tracing?

Watch Dogs: Legion è tornato sotto la lente di ingrandimento di Digital Foundry ancora una volta, questa volta con un test approfondito riguardante il ray tracing su Xbox Series X, che a quanto pare pone le performance in questo ambito sulle console Microsoft al pari di quelle raggiungibili da una Nvidia RTX 2060 Super.

Sebbene non stupisca più di tanto il fatto che, sul fronte del ray tracing, le console next gen non possano essere paragonabili alle ultimissime GPU in ambito PC, risulta alquanto sorprendente il fatto di essere paragonate a quella che è sostanzialmente la scheda entry level tra quelle dotate di hardware dedicato per tale tecnologia grafica.

Prima di rimanere delusi, tuttavia, ci sono un sacco di considerazioni e precisazioni da fare: il paragone non è sul potenziale massimo di Xbox Series X e Series S, ovviamente, ma semplicemente sui risultati raggiunti da Watch Dogs: Legion, che sebbene sia uno dei titoli più avanzati sul fronte ray tracing al momento per le console next gen, rappresenta solo un inizio.

La questione è legata poi alle impostazioni stabilite dagli sviluppatori e bisogna poi considerare come l'hardware AMD RDNA 2 sia ancora molto più acerbo di quello Nvidia per quanto riguarda l'applicazione del ray tracing, dunque c'è veramente da aspettare un bel po' prima di poter valutare precisamente.

Come fa notare anche Alex Battaglia di Digital Foundry nel video riportato qui sopra, è strano notare come Gears 5 abbia prestazioni simili a quelle di una RTX 2080 e invece Watch Dogs: Legion scenda al livello di una RTX 2060. Visto che il primo non usa ray tracing, l'idea è che nella rasterizzazione la GPU delle console raggiunge livelli molto più alti che con il ray tracing, ma questo è legato esclusivamente a un implementazione acerba, che richiede ancora un bel po' di tempo prima di raggiungere il suo massimo potenziale.