Animal Crossing: New Horizons, data di uscita e tutti i dettagli sull'aggiornamento invernale

Animal Crossing: New Horizons sta per accogliere l'inverno nella sua isola, cosa che comporterà diverse novità comprese nell'aggiornamento invernale, di cui Nintendo ha annunciato oggi data di uscita e tutti i dettagli.

L'inverno arriverà ufficialmente a partire dal 19 novembre 2020 in Animal Crossing: New Horizons su Nintendo Switch e porterà con sé diverse novità, oltre ovviamente a delle variazioni nella rappresentazione grafica dell'isola, che sarà in linea con il nuovo clima rigido invernale accogliendo neve e altro.

Si tratta ovviamente di un aggiornamento gratuito per tutti coloro che possiedono il gioco e diverse novità sono visibili già nel trailer dedicato riportato qui sopra.

Momenti speciali come il Festival delle primizie il 26 novembre e il Giorno dei giocattoli il 24 dicembre saranno aggiunti con il nuovo aggiornamento, portando momenti di festa da condividere corrispondenti sostanzialmente alle festività presenti nella realtà, sebbene con nomi differenti.

L'update invernale porta inoltre nuove emozioni e nuove acconciature per i personaggi di Animal Crossing: New Horizons, così come un miglioramento in-game agli spazi disponibili in casa e la possibilità di trasferire i dati di salvataggio.

Queste le novità principali previste: