Call of Duty Black Ops Cold War: un glitch permette di vincere facilmente a Nuketown

Call of Duty Black Ops Cold War ha accolto da poco una nuova mappa: Nuketown '84, rifacimento di un iconico luogo della serie. Purtroppo, come scoperto da un giocatore, è possibile sfruttare un glitch per posizionarsi fuori dalla mappa e ottenere così un grande vantaggio contro gli avversari.

Il procedimento non è troppo difficile. Come potete vedere nel video, è sufficiente mettersi in un punto specifico di Nuketown '84 e, impugnando un coltello per attivare l'animazione di corsa più rapida disponibile, sfruttare un punto rialzato del terreno per saltare fuori dalla mappa.

Ovviamente Call of Duty Black Ops Cold War attiva immediatamente un conto alla rovescia e, in pochi secondi, il giocatore dovrebbe essere eliminato. Correndo però verso una pianta, il conto alla rovescia viene annullato. In questo modo ci si trova fuori dalla mappa di gioco e si ha la possibilità di colpire gli avversari senza che questi capiscano da dove arrivano i proiettili.

Non è semplicissimo attivare questo glitch poiché è necessario arrivare alla punto sicuro in contemporanea con lo scadere del timer: questo richiede di attivare la scivolata nel momento corretto, per percorrere gli ultimi metri più rapidamente. Riuscendoci, però, è possibile anche spostarsi leggermente per trovare l'angolo migliore per attaccare gli avversari.

Vi ricordiamo che sfruttare volontariamente un glitch per ottenere un vantaggio può portare al ban: non vi stiamo segnalando questo "trucco" di Call of Duty Black Ops Cold War per aiutarvi a barare, ma per spiegarvi come difendervi da altri giocatori.

Probabilmente gli sviluppatori risolveranno il problema con una delle prossime patch, ma fino ad allora fate attenzione.