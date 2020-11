Monster Hunter Rise: i mostri del nuovo gioco Capcom emergono dal famoso leak

Monster Hunter Rise non poteva mancare tra i vari giochi presenti nel grosso leak subito da Capcom nei giorni scorsi, e proprio dai documenti emersi in rete è stato possibile ottenere un primo elenco dei mostri presenti nel nuovo capitolo per Nintendo Switch.

Come abbiamo visto in precedenza, dal grosso leak di Capcom abbiamo ricevuto diverse informazioni sui giochi del publisher nipponico, anche se non c'è la sicurezza che le informazioni siano autentiche. L'attacco hacker sembra esserci effettivamente stato, ma da lì a giudicare veritiere tutte le informazioni circolate in seguito ne corre, dunque anche in questo caso, come per Street Fighter 6, Dragon's Dogma 2, Resident Evil Revelations 3 e gli altri titoli emersi, dobbiamo trattare il tutto come voci di corridoio.

L'utente Twitter AsteriskAmpersand, in particolare, si è messo a raccogliere tutte le informazioni relative in particolare a Monster Hunter Rise, il nuovo capitolo della serie per Nintendo Switch, ottenendo alcuni dettagli interessanti, che ovviamente possono costituire spoiler e dunque devono essere evitati da chi non vuole anticipazioni.

Tra le caratteristiche emerse c'è una mappa chiamata Molten Cave e una chiamata Tundra Archipelago, oltre a un elemento del gioco ricorrente che sembra chiamarsi "ramapge" o "frenzy", forse relativo a un particolare stato in battaglia. Questi sono invece i nomi dei mostri emersi dal leak: