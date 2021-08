PlayStation Indies: tutti i giochi annunciati per PS4 e PS5 il 5 agosto 2021

Sony PlayStation, tramite il PS Blog, ha svelato tante novità su ben sette giochi facenti parte della categoria "PlayStation Indies" per PS4 e PS5. Vediamo quindi tutti i dettagli svelati, compresi anche i nuovi trailer.

Oxenfree 2 Oxenfree 2 Il primo PlayStation Indies presentato da Sony è Oxenfree 2 Lost Signals. Il team di sviluppo ha confermato che il gioco arriverà anche su PS4 e PS5: dovete infatti sapere che fino ad oggi il gioco era stato annunciato unicamente in versione PC e Nintendo Switch. Oxenfree 2 è un'avventura narrativa e seguirà lo stesso stile del primo capitolo, ovvero un gioco che ruota attorno a un "robusto sistema di conversazione" e a un "radio che si sintonizza su segnali soprannaturali". Non vi è però un legame diretto e chiaro tra i due capitoli, quindi potete giocare ad Oxenfree 2 anche senza aver giocato al primo. Potete leggere tutti i dettagli sulla protagonista nella nostra notizia dedicata.

Axiom Verge 2 Sony PlayStation ha presentato un nuovo trailer dedicato ad Axiom Verge 2. Lo sviluppatore ha inoltre annunciato che il gioco è, in realtà, due mondi in un solo: dietro alla mappa del mondo superiore, infatti, esiste un altro mondo della breccia, che si trova in un'altra dimensione. Viene spiegato che la breccia è "una regione dello spazio, a lungo considerata invalicabile, che ha inizialmente mantenuto al sicuro gli abitanti di Sudra dall'universo esterno". In Axiom Verge 2 avrai la possibilità di entrare e uscire dalla breccia e scoprire in che modo questo mondo è connesso all'altro. Nella breccia si possono trovare segreti esclusivi e, al contempo, alcuni luoghi del mondo superiore possono essere raggiunti solo attraverso un percorso che attraversa la breccia, e viceversa. Anche a livello visivo la breccia è diversa dalla versione normale del gioco. La breccia è infatti più simile a Sudra che alla Terra, inoltre i nemici sono più organici e meno robotici, ma comunque sempre molto alieni. È inoltre importante notare che non si tratta di due mappe differenti tramite le quali ci si può teletrasportare, ma di due mappe sovrapposte con punti di ingresso e di uscita attentamente allineati, affinché i giocatori non rimangano intrappolati.

Wytchwood Alientrap Games ha annunciato Wytchwood. In questo gioco interpretiamo una vecchia strega sgangherata intrappolata in un patto oscuro che non ricorda di aver sottoscritto. Dovremo usare la magia per risolvere i problemi di molti personaggi ispirati alle fiabe tradizionali. È anche stato condiviso un trailer di gameplay. In termini di meccaniche di gioco, Wytchwood è descritto come un "gioco rilassato in cui l'esplorazione e la raccolta di ingredienti per gli incantesimi sono parte importante dell'esperienza". Dovremo preparare quindi pozioni e magie adatte a risolvere ogni situazione. Il periodo di uscita è fissato per un generico autunno 2021.

Sol Cresta Sol Cresta Platinum Games ha sfruttato le pagine del PS Blog per parlarci di Sol Cresta. Il post della sezione PlayStation Indies non era però dedicato al gioco in sé e per sé, quanto più alla storia che ne ha portato alla creazione. Kamiya, che ha ideato il progetto dal quale è poi nato Sol Cresta, ha spiegato cosa lo ha spinto a lavorare su un gioco di questo tipo, ha spiegato in che modo lo ha proposto e le difficoltà intrinseche di un progetto di questo tipo che, ricordiamo, era stato presentato prima di tutto come una sorta di pesce d'aprile. Nella nostra notizia potete leggere i punti fondamentali della storia della nascita di Sol Cresta.

A Short Hike Whippoorwill ha annunciato che A Short Hike è in arrivo su PlayStation questo autunno. Parliamo di un famoso gioco di esplorazione che consiste nello scalare una montagna. Nel gioco potremo guidare un uccello chiamato Claire fino alla vetta. Lo sviluppatore spiega che l'idea per A Short Hike è nata mentre viaggiava lungo la costa occidentale degli USA alla ricerca di percorsi per il trekking e di bellezze naturali. Innamoratosi delle escursioni, ha voluto creare un gioco sull'argomento. L'obbiettivo principale era di ricreare "quell'istante di assoluta pace dopo aver raggiunto la cima e l'osservazione del panorama da una nuova prospettiva". Per potercela fare, ha progettato A Short Hike come un mondo aperto per incoraggiare l'esplorazione dei percorsi meno battuti e premiare la curiosità dei giocatori. Ha quindi creato una serie di mini-giochi per chi esplora i percorsi secondari, perfetti per prendere una pausa dall'esplorazione (pesca, nautica, pallavolo...). Spiega anche che il gioco ha una struttura narrativa semplice, ma non voleva che fosse superficiale. Lo sviluppatore faticava però a scrivere la storia del gioco: la soluzione è stata scrivere i dialoghi allo stesso modo in cui scriveva i messaggi agli amici. Per quanto riguarda invece il lato visivo, ha deciso di creare un mondo 3D che però avesse uno stile "pixelloso", diminuendone il numero il più possibile. La bassa risoluzione, però, non è apprezzata da tutti, quindi su PS4 Pro e PS5 è possibile giocare a 4K. Potete vedere un'immagine di confronto tra la grafica originale e quella 4K qui sotto. A Short Hike Spiega infine che l'unico aspetto sul quale non ha lavorato personalmente è la musica, che è stata composta da Mark Sparling che ha realizzato una colonna sonora dinamica che si evolve mentre passeggi per l'isola.

Carrion Phobia Game Studio ha annunciato che Carrion è in arrivo su PS4 e, tramite retrocompatibilità, su PS5 nel 2021. Carrion ci mette nei panni di una creatura mostruosa e tentacolare che in grado di fagocitare qualsiasi essere vivente le si pari davanti. Potete vederne un trailer qui sopra. Carrion viene presentato come un'esperienza "reverse-horror", ovvero un gioco nel quale - per una volta - siamo noi il mostro spaventoso del quale tutti dovrebbero aver paura. Dovremo muoverci nell'ombra, crescere, evolvere e ottenere nuove abilità devastanti come un attacco a distanza e una ragnatela, ma anche la possibilità di manipolare la luce per diventare temporaneamente invisibile o possedere gli umani.