Oxenfree 2: versioni PS4 e PS5 confermate, ecco i dettagli sulla protagonista

Oxenfree 2 Lost Signals era stato annunciato per PC e Nintendo Switch, ora però arriva la conferma che questa avventura narrativa sarà disponibile anche su PS4 e PS5. L'annuncio è avvenuto tramite PS Blog, sul quale è stata anche presentata la protagonista del gioco: Riley Poverly.

Adam Hines, co-fondatore di Night School Studio e capo sceneggiatore di Oxenfree, spiega che - a differenza del primo capitolo nel quale i protagonisti erano giovani e dovevano decidere chi volevano diventare - Riley è più avanti negli anni ed è ora alle prese con le "ripercussioni della sua post-adolescenza". La domanda per lei è: "È diventata chi voleva essere davvero?",

Oxenfree 2

Ci viene spiegato che la protagonista di Oxenfree 2 è "nata e cresciuta a Camena da un padre veterano e a una madre assente, Riley si è allontanata da casa alla prima occasione, rimbalzando tra città e lavori diversi nel tentativo di dare una direzione alla sua vita. Oggi, un cambiamento recente l'ha spinta a tornare alla città natale per iniziare a lavorare come ricercatrice ambientale."

Camena è l'ambientazione del gioco e qualcosa di strano sta accadendo: inspiegabili onde elettromagnetiche interferiscono con le apparecchiature elettriche e radio presenti nella piccola città costiera. Le TV si accendono e spengono da sole. Gli aerei hanno perso il radar. Le stazioni non sono in grado di trasmettere attraverso i segnali statici. Un gruppo di ricerca di un college vicino è stato incaricato di studiare i fenomeni e individuare la fonte di queste interferenze. Il nuovo lavoro di Riley come assistente ricercatore consiste nel fare il lavoro sporco sul campo: posizionare radiotrasmettitori in aree specifiche e riferire i dati raccolti da tali trasmettitori. A un certo punto però accade qualcosa di strano. Cosa? Dovremo scoprirlo nel gioco.

Questo è infatti quanto ci viene detto sul PS Blog riguardo a Oxenfree 2. Potete però rivedere il trailer dal Nintendo Direct.