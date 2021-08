Humankind: i voti delle recensioni della stampa internazionale sono altalenanti

SEGA e Amplitude Studios pubblicheranno domani Humankind, un nuovo strategico che mira a rivaleggiare con Civilization. Nella nostra recensione abbiamo lodato questo 4X, ma cosa ne pensa la stampa internazionale? Ecco i voti delle recensioni della critica.

Partiamo con VG247.com, che propone un 4 su 5 e definisce Humankind come un "un gioco sorprendente e costantemente stupefacente che stabilisce un nuovo standard". A seguire abbiamo RockPaperShotgun: la testata non dà voto, ma assegna al gioco di Amplitude un "Consigliato" e afferma: "Eppure, se le cose peggiori che posso trovare da dire su Humankind sono che a volte mi fa pensare troppo e che ho bisogno di giocarci di più, non è certo un dannato disastro, no?".

Humankind: una mappa di gioco

IGN USA, invece, assegna un più freddo 7 su 10, spiegando che "Humankind è un gioco 4X storico interessante ma fin troppo conservativo che non sempre raggiunge il proprio potenziale.". Anche PCGamer.com assegna un voto simile, 71/100, e afferma: "Un 4X storico intelligente che non è all'altezza dell'inventiva dei migliori titoli dello studio."

GamesRadar è invece più entusiasta e assegna un 9/10, affermando che "Basandosi sulla visione dei giocatori dall'inizio alla fine, Humankind rinfresca il genere 4X - anche se con un paio di problemi tecnici." A seguire troviamo anche i voti di TheSixthAxis, sempre 9/10, e PCGamesN, che si "ferma" a 8/10.

Ecco infine la nostra recensione di Humankind: "Humankind è un Civilization per chi vuole provare qualcosa di diverso nel genere dei 4X, pur non rinunciando a una certa visione generale del genere. Ribadiamo quanto già scritto nell'articolo: solo uno studio come Amplitude poteva riuscire ad affiancarsi all'eccellenza della serie di Firaxis, portando al contempo delle innovazioni che non vanno sottovalutate. Ciò lo rende una piccola gemma che merita di essere giocata, magari anche da qualche neofita che sia curioso di capire cosa la grande strategia abbia da offrire."