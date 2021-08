Myst, il remake ha una data di uscita su PC e Xbox Game Pass

Myst, il remake della celebre avventura a base puzzle, ha una data di uscita su PC, Xbox Series X|S e Xbox One via Xbox Game Pass a quasi un anno di distanza dalla pubblicazione su Oculus Quest: sarà disponibile dal 26 agosto.

Come abbiamo scritto nella recensione di Myst per Oculus Quest, il rifacimento rende giustizia all'esperienza originale, con enigmi che non sentono il peso degli anni e una grande atmosfera.

Aspetti che potremo dunque apprezzare anche su PC e sulle console Microsoft, tornando a esplorare l'isola spettrale e apparentemente deserta creata dai fratelli Miller nel 1993 e mai dimenticata dagli appassionati di avventure.

Visita l'isola di Myst e altri luoghi stupendi, rimasti a lungo tempo inesplorati, chiamati "Ere", e inizia a svelare il mistero che ti circonda.

Scoprendo ciò che è accaduto sull'isola, ti accorgerai che stai svolgendo un ruolo chiave in una storia epica, il cui finale non è ancora stato scritto.

Esplora le connessioni più profonde tra queste Ere incredibili e surreali, scopri una storia di spietato tradimento familiare e fai delle scelte che avranno un impatto sia su di te che sul mondo di Myst.

Cyan, lo studio indie che aveva dato vita a questo amato classico, ha reinventato Myst.

Ricreato da zero, Myst è pieno zeppo di nuova grafica, nuovi suoni, interazioni reinventate e persino l'opzione di risolvere enigmi casuali. Finalmente... l'attesissima esperienza moderna di Myst è arrivata!