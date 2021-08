Google Stadia: nuovi giochi, compresa un'esclusiva temporale, disponibili

Questa settimana Google Stadia propone vari giochi, compresa un'esclusiva temporale: Young Souls. Inoltre, c'è un'offerta speciale per gli iscritti a Stadia Pro legata a The Elder Scrolls Online. Vediamo tutti i dettagli.

Prima di tutto, questa settimana saranno pubblicati su Google Stadia i seguenti giochi:



Humankind (17 agosto): uno strategico 4X che ci ha convinto, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione

Young Souls (17 agosto): un gioco di ruolo beat'em up ambientato in un mondo fantasy visivamente stupendo

Marvel's Avengers - Black Panther: Guerra per il Wakanda (17 agosto): l'espansione del gioco di Square Enix ci porta a Wakanda, patria di Black Panther

Madden FNL 22 (20 agosto): il nuovo gioco sportivo dedicato al football americano che include varie novità di gioco

Google Stadia: i giochi della settimana

Inoltre, gli abbonati Stadia Pro potranno giocare a The Elder Scrolls Online dal 17 agosto fino al 30 agosto 2021. Successivamente sarà necessario acquistare il gioco se si desidererà continuare a giocare all'MMO di Zenimax. Infine, gli abbonati a YouTube Premium possono ottenere 3 mesi di Stadia Pro: purtroppo questa promozione non è disponibile in Italia.

Vi ricordiamo infine che Google Stadia ha tagliato di 20 euro il bundle controller + Chromecast Ultra in maniera definitiva.