Google Stadia taglia di 20 euro il bundle controller + Chromecast Ultra in maniera definitiva

Google Stadia taglia in maniera definitiva il prezzo del bundle controller + Chromecast Ultra di 20 euro. A partire da oggi la Premiere Edition di Google Stadia costerà 79,99 euro, un prezzo che rende più conveniente l'ingresso nell'ecosistema di Google.

Si tratta, in altre parole, dello stesso prezzo proposto durante le promozioni coi giochi più pesanti arrivati su Stadia negli ultimi mesi, come Resident Evil Village e Cyberpunk 2077. In questo caso, ovviamente, mancherà il gioco, ma il pacchetto controller + Chromecast Ultra a quel prezzo è già piuttosto conveniente.

Potrete trovare la Stadia Premiere Edition a questo indirizzo.

Il controller di Stadia, infatti, è un buon accessorio compatibile anche col PC e i dispositivi mobile, mentre il Chromecast Ultra consente di vedere contenuti video con una risoluzione 4K. Grazie a questa combinazione sarà possibile accedere al catalogo completo di Google Stadia, per giocare via streaming a molti dei giochi più attesi sul mercato.

Un annuncio lavorativo fa intravedere il tentativo di rilancio di Google di Google Stadia dopo i problemi degli scorsi mesi, uno spiraglio per questo servizio ambizioso che non è partito però nella maniera migliore e ha subito un grande ridimensionamento.