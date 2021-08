Netflix: tutte le serie sui videogiochi in arrivo, da Cuphead a League of Legends

Il connubio tra Netflix e videogiochi sembra consolidarsi sempre di più, con la possibilità che sfoci nella vera e propria distribuzione di giochi all'interno dell'abbonamento in streaming. Rimanendo però anche solo all'interno della classica distribuzione video, sono comunque molte le serie in arrivo basate su videogiochi tra il 2021 e il 2022, a dimostrazione di come questi titoli abbiano ormai un impatto notevole sul pubblico di massa. Se non altro, tutto questo dimostra, ancora una volta, come i videogiochi siano ormai parte integrante della cultura popolare e terreno estremamente fertile per la creazione di proprietà intellettuali in grado di effettuare facilmente il salto tra media. In attesa di conoscere qualcosa di più preciso sui progetti di Netflix riguardanti la distribuzione di videogiochi in streaming, vediamo quali sono le prossime mosse nell'ambito classico delle serie TV tra live action e produzioni animate, con una lista di serie dedicate ai videogiochi in arrivo su Netflix, tra titoli annunciati o vociferati.

Resident Evil Resident Evil, una foto di gruppo per il cast della serie live action di Netflix Tra le produzioni di maggior rilievo c'è sicuramente la nuova serie live action di Resident Evil, che arriva dopo la mini-serie animata Infinite Darkness. Creata dal producer di Superantural, Andrew Debb, la nuova serie TV non è strettamente basata sulla storia dei videogiochi, né su quella dei film cinematografici: si tratta di una sceneggiatura originale incentrata sulle figlie di Albert Wesker, Jade e Billie, in due timeline diverse. La prima è composta da flashback sul passato delle ragazze, alle prese coi segreti di una piccola cittadina costruita dalla compagnia del padre, mentre nella seconda, posta più avanti nel futuro, Jade si ritrova a sopravvivere in un mondo post-apocalittico ormai invaso dagli zombie. Nel cast ci sono Lance Reddick, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph e Paula Nunez. In attesa di dettagli più precisi, l'uscita della serie è prevista, al momento, per un generico "2021".

Assassin's Creed Assassin's Creed avrà una sua serie su Netflix, ma non abbiamo ancora informazioni Non ci sono praticamente informazioni certe per quanto riguarda Assassin's Creed, nonostante la serie TV sia stata annunciata nell'ormai lontano ottobre 2020 come collaborazione speciale stretta tra Ubisoft e Netflix, all'interno della quale trovano spazio anche altri adattamenti dalle serie videoludiche del publisher francese, come vediamo più avanti. Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft Film si occupano della produzione in qualità di executive producer per questa nuova serie, che al momento dovrebbe essere ancora nella fasi iniziali di costruzione. In base agli accordi, Netflix dovrebbe distribuire diverse serie di Assassin's Creed, dunque il progetto è ampio e sfaccettato: quella di cui parliamo è una serie TV live action, con attori in carne e ossa, mentre sono previste in futuro anche serie animate e in stile anime. Il lancio è probabilmente ancora lontano, previsto per il 2022 o anche 2023.

Tomb Raider Tomb Raider avrà una propria serie animata incentrata ancora su Lara Croft In occasione del 25esimo anniversario di Tomb Raider è stata annunciata anche una serie TV su Netflix dedicata al celebre franchise ora in mano a Square Enix. Si tratta di una serie animata che dovrebbe portare avanti la storia dell'ultima trilogia videoludica, conclusasi con Shadow of the Tomb Raider, ovviamente con Lara Croft come protagonista di nuove avventure. La produzione è affidata a Legendary Entertainment, con sceneggiatura ad opera di Tasha Huo, autrice anche di The Witcher e collaborazione da parte di DJ2, compagnia specializzata nella creazione do serie televisive animate. Non ci sono ancora informazioni sul periodo di uscita.

The Witcher The Witcher: la Stagione 2 arriverà a dicembre 2021, con il seguito delle avventure di Geralt e Ciri Nonostante la serie live action su Netflix sia in verità ispirata più ai libri originali di Andrzej Sapkowski, non possiamo evitare di menzionare anche The Witcher: Stagione 2 in questo elenco di produzioni, considerando l'impatto del marchio in ambito videoludico. Abbiamo infine una data d'uscita ufficiale per la nuova serie, ovvero il 17 dicembre 2021, dunque ci sono ancora vari mesi di attesa ma intanto la produzione è quasi conclusa e c'è quantomeno un lancio preciso per il prosieguo delle avventure di Geralt di Rivia e Ciri. Nel frattempo, il 23 agosto uscirà The Witcher: Nightmare of the Wolf, un anime da parte del coreano Studio Mir che racconta una sorta di prequel degli eventi della serie live action incentrandosi sulla storia di Vesemir, mentore di Geralt.

Cyberpunk: Edgerunners Cyberpunk Edgerunners è un anime ispirato a Cyberpunk 2077 e ambientato a Night City Cyberpunk 2077 fa da spunto per un altro anime su Netflix, Cyberpunk: Edgerunners. Prodotto da Trigger Studio, autori di Live Witch Academia, la serie è composta da 10 episodi e si innesta nell'ambientazione del gioco di CD Projekt RED, ovvero Night City, che a sua volta è basata sul celebre gioco di ruolo pen and paper classico. Edgerunners racconta la storia di uno "street kid", che è peraltro uno dei lifepath selezionabili nel gioco, che "cerca di sopravvivere in una città del futuro ossessionata da tecnologia e modifiche del corpo", si legge nella sinossi della serie. "Avendo tutto da perdere, il ragazzo sceglie di rimanere vivo diventando un edgerunner, ovvero un mercenario fuorilegge noto anche come cyberpunk". L'uscita è prevista per il 2022.

The Cuphead Show Cuphead e Mugman saranno i protagonisti di The Cuphead Show Uno dei progetti più curiosi, in questo gruppo di iniziative a base videoludica da parte di Netflix, è The Cuphead Show, serie TV incentrata sull'ostico e meraviglioso sparatutto 2D creato da Studio MDHR. Si tratta ovviamente di una serie animata, cosa che risulta particolarmente appropriata considerando come anche il gioco sia realizzato con animazioni disegnate a mano sullo stile dei primi cartoon degli anni '30. Non ci sono ancora informazioni precise ma dovrebbe trattarsi di una sorta di avventura con elementi di commedia, che replica lo stile grafico retrò caratteristico del gioco. Protagonisti saranno ancora Cuphead e Mugman, doppiati da Tru Valentino e Frank Todaro, catapultati in qualche nuova disavventura con implicazioni bizzarre.

Arcane Arcane è la serie animata Netflix basata su League of Legends Dopo Dota 2, anche League of Legends avrà il suo adattamento in serie TV con Arcane, che racconterà una delle tante storie che compongono la complessa lore del MOBA di Rito Games. Anche in questo caso le informazioni sono scarse, al di là del fatto che si tratterà di una serie animata in computer grafica. Il materiale di partenza offre spunti in abbondanza per la narrazione di una storia epica, ma per ora quello che sappiamo arriva dalla descrizione ufficiale: "ambientata tra l'utopistica Piltover e i sotterranei oppressi di Zaun, la storia racconta le origini di due campioni iconici e del potere che li dividerà". Il periodo di uscita dovrebbe essere l'autunno del 2021, almeno in base alle prime notizie emerse.

Tom Clancy's Splinter Cell Anche Tom Clancy's Splinter Cell avrà la sua serie animata su Netflix Altra serie animata in arrivo dalla collaborazione tra Netflix e Ubisoft è quella su Tom Clancy's Splinter Cell, prevista arrivare tra il 2021 e il 2022. L'adattamento in serie TV delle avventure di Sam Fisher e compagni verrà curato da Derek Kolstad, sceneggiatore nonché autore anche di John Wick, in una produzione che sembra essere di notevole calibro. Sono previste già due stagioni composte da 16 episodi in totale, a quanto pare ognuna indipendente come storia con l'unico punto di riferimento dato dalla presenza del protagonista Sam Fisher. Il celebre agente speciale è l'unico elemento visto finora nel primo teaser della serie, con tanto di iconico visore a infrarossi.

Angry Birds: Summer Madness Angry Birds: Summer Madness porterà in TV altre avventure per gli uccelli Rovio Annunciato a marzo 2020, con uscita che dovrebbe essere ormai imminente, Angry Birds: Summer Madness è una serie animata prodotta da Cake e Rovio Entertainment in collaborazione con Netflix. Dovrebbe riprendere un po' lo stile grafico del film cinematografico di Angry Birds, ma modificandolo parzialmente in modo da rinfrescare un po' il look del brand. Si tratta di una lunga serie di 40 episodi molto brevi, di circa 11 minuti l'uno, con protagonisti i celebri uccelli dei giochi Rovio, ovvero Red, Bomb, Chuck e gli altri, oltre a personaggi inediti. Il tutto è impostato come una serie di sketch vari più che come un racconto strutturato, tuttavia non dovrebbe mancare una certa base narrativa.

Tom Clancy's The Division Tom Clancy's The Division sarà un grosso film live action sulla licenza Ubisoft Tra le numerose collaborazioni previste con Ubisoft c'è anche Tom Clancy's The Division, anche se in questo caso non si tratta di una serie TV ma di un vero e proprio film. Si tratta di una produzione di notevole livello, un film live action diretto da David Leitch (regista di Deadpool 2) e con protagonisti Jake Gyllenhaal e Jessica Chastain, tra gli altri. La storia dovrebbe riprendere pienamente quella del gioco, raccontando l'apocalisse virale che scende su New York durante un black friday, diffondendosi attraverso le banconote e facendo sprofondare la società nel caos. Il film segue poi le vicende di un gruppo di agenti speciali inviati all'interno della città alla ricerca di sopravvissuti. Non c'è ancora un periodo di uscita per The Division, ma dovrebbe arrivare nel 2022.

Sonic Prime Sonic Prime, la nuova serie animata su Sonic, presenta uno stile grafico particolare Anche Sega si è lanciata nelle collaborazioni con Netflix, coinvolgendo ovviamente la sua icona principale, ovvero Sonic the Hedgehog, fresco fresco del grande successo riscosso sul grande schermo. Sonic Prime sarà una serie animata prodotta da Wild Brain Studio e Man Of Action Entertainment, responsabili di Ben 10 e Big Hero 6, realizzata in computer grafica. Prevista per il 2022, la serie è composta da 24 episodi e vede il protagonista cercare di salvare il destino di uno strano universo, in un percorso che lo vedrà correre velocissimo contro vari nemici e, nel frattempo, attraversare un percorso di "scoperta e redenzione", a quanto pare. La serie è progettata per un pubblico giovane, ma ovviamente è indirizzata anche ai grandi fan di Sonic.

Castlevania Dopo il successo delle quattro stagioni di Castlevania, arriverà anche una serie spin-off Dopo ben quattro stagioni bagnate dal successo, per certi versi anche inaspettato a questi livelli, non è ancora finita per Castlevania su Netflix. La serie regolare dovrebbe essersi definitivamente conclusa con la Stagione 4, ma Konami e il servizio di streaming video hanno in serbo qualcos'altro. Si tratta di una serie spin-off attualmente in produzione ma che non ha ancora un titolo vero e proprio, né informazioni precise al riguardo. Dovrebbe essere ambientata nell'epoca della Rivoluzione Francese, verso il 1792, con protagonista Richter Belmont, il figlio di Trevor Belmont e Sypha Belnades, ma attendiamo di saperne di più nel prossimo futuro.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix ripropone il particolare stile retro-futuristico anni 80 dello spin-off di Far Cry 3 Anche Far Cry finisce tra gli adattamenti da videogioco in serie TV con lo strano titolo Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, prodotto da Adi Shankar e basato sul particolare spin-off Blood Dragon di Far Cry 3. La serie animata, composta da 6 episodi, dovrebbe recuperare il particolare look retro-futuristico anni 80 che ha caratterizzato il gioco, rimasto piuttosto impresso a molti sia per il suo stile peculiare che per il netto distacco dalle atmosfere del gioco principale. Secondo quanto riferito da Shankar, pare che Captain Laserhawk faccia parte di una sorta di universo condiviso con le altre proprietà Ubisoft su Netflix, anche se c'è da capire precisamente cosa questo significhi.

Beyond Good and Evil Beyond Good & Evil avrà un adattamento a film, mentre attendiamo informazioni sul secondo capitolo videoludico Concludiamo la lunga carrellata sugli adattamenti da titoli Ubisoft con Beyond Good and Evil, anche lui presente tra le numerose collaborazioni del publisher francese con Netflix. Anche in questo caso non si tratta di una serie TV ma di un vero e proprio film live action, ovvero con attori in carne e ossa, annunciato l'estate s corsa e ancora senza un periodo di uscita specificato. Rob Letterman, regista di Detective Pikachu, dirigerà la pellicola in questione, Jason Altman e Margaret Boykin a produrre presso la divisione Ubisoft Film & Television. Non ci sono stati altri aggiornamenti sul progetto, dunque restiamo in attesa di saperne di più ma è probabile che i tempi si siano allungati sensibilmente.