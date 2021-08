Halo Infinite: 343 Industries ha pensato di rimandare di nuovo il gioco per Xbox e PC

Halo Infinite è uno dei nomi più importanti per Microsoft e per le sue console. Programmato inizialmente come gioco di lancio per Xbox Series X|S, lo sparatutto è stato rimandato di un intero anno e, ancora adesso, non ha una data di uscita. 343 Industries, inoltre, ha pensato di rimandarlo ancora una volta, ma alla fine non l'ha fatto: ecco perché.

Joseph Staten - creative lead di 343 Industries - ha affermato: "Sì, voglio dire che abbiamo parlato di questa possibilità [ndr, rimandare il gioco]. Ma abbiamo capito che Halo Infinite è un gioco live service, quindi non è mai veramente "finito". Progredirà e si evolverà di stagione in stagione. Parliamo del lancio come dell'inizio di quel viaggio, ma per avere un inizio, devi scegliere un momento e iniziare davvero."

Halo Infinite: un esempio di armatura

Ha continuato affermando: "In definitiva, abbiamo deciso che stiamo lavorando su Halo Infinite da molto tempo. I nostri fan stanno aspettando questo gioco da molto tempo. Con la campagna in single player e la nostra prima stagione di multiplayer free-to-play in ottima forma per le vacanze, non volevamo ritardare ulteriormente. Cominciamo da lì e continueremo ad evolverci."

Ricordiamo infatti che la campagna co-op e Forgia arriveranno dopo l'uscita. I giocatori non sono stati felicissimi di queste mancanze, ma Halo Infinite - come spiegato dagli sviluppatori - continuerà ad evolversi negli anni, quindi è comprensibile che una parte dei contenuti arrivi dopo l'uscita. Per ora, abbiamo visto mappe e armature in alcune immagini leak di Halo Infinite.