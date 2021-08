Xbox Game Pass, quattro giochi abbandoneranno il catalogo a fine agosto

L'informazione arriva dall'app di Xbox Game Pass, che segnala le dipartite dal proprio catalogo nella famigerata sezione "Presto non più disponibili" , che in questo momento riporta i seguenti giochi:

Xbox Game Pass , come sempre, aggiorna il proprio catalogo aggiungendo nuovi giochi ma anche rimuovendone altri, anche se finora il bilancio è sempre stato positivo, nel senso che la quantità di arrivi supera di gran lunga quella delle uscite, come dimostrano anche questi quattro giochi che abbandoneranno il catalogo a fine agosto 2021.

Come sempre, non c'è un riferimento temporale preciso per quando questi giochi verranno tolti dal catalogo di Xbox Game Pass, ma l'esperienza ormai insegna che l'eliminazione dovrebbe avvenire a fine agosto 2021.

Solitamente, le rimozioni di giochi dal catalogo avvengono in due mandate: una a metà e mese e una alla fine del mese, dunque quest'ultimo dovrebbe essere il caso in questione. Nel frattempo, Microsoft ha annunciato i giochi gratis della seconda metà di agosto 2021 che in parte sono già disponibili, oltre a Quake, Quake 2 e Quake 3: Arena aggiunti all'Xbox Game Pass durante la QuakeCon 2021.