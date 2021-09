Alfred Hitchcock - Vertigo ha una data di uscita su PC

Alfred Hitchcock - Vertigo ha ora una data di uscita precisa in versione PC, mentre le versioni console sono ancora previste per l'anno prossimo, arrivando successivamente a questa: l'edizione Windows sarà invece disponibile dal 16 dicembre 2021, come annunciato oggi dal publisher Microids.

Sviluppato da Pendulo Studios, Alfred Hitchcock - Vertigo è un thriller psicologico che ci vede percorrere una sottile linea tra la realtà e la fantasia, con protagonista uno scrittore chiamato Ed Miller e la sua incredibile storia ai confini della realtà.

Ed esce, miracolosamente salvo, da un terribile incidente d'auto presso il Brody Canyon in California.

Nonostante sia convinto che in macchina con lui ci fosse anche la propria moglie e la figlia, nel rottame dell'auto non viene trovato nessuno e lo scrittore si ritrova così in una strana e inquietante situazione in cui la realtà e i suoi ricordi collidono.

Dopo l'evento, comincia a soffrire di forti vertigini e inizia un percorso di terapia per scoprire cosa stia succedendo alla sua mente, e progressivamente scopre la verità su cosa sia accaduto realmente in quel fatidico giorno. Si tratta, insomma, di un'avventura narrativa caratterizzata da una storia molto curata e interessante, ispirata al celebre film Vertigo, capolavoro di Alfred Hitchcock.

In questa storia, ci troviamo ad esplorare tre diversi punti di vista, con sbalzi temporali e incroci paradossali, che portano infine a svelare una realtà inquietante, tra colpi di scena vari. Abbiamo visto lo scorso giugno il trailer della nuova avventura ispirata all'opera di Alfred Hitchcock, mentre in agosto è arrivato l'annuncio del rinvio al 2022 di Alfred Hitchcock - Vertigo, ma questo non vale per la versione PC, che arriverà a dicembre.