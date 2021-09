GameCube, speciale per festeggiare i 20 anni del Dolphin!

Nintendo GameCube uscì in Giappone il 14 settembre 2001, esattamente venti anni fa. È stata l'ultima home console Nintendo - questa frase sarà ricorrente, durante il pezzo - ad essere stata lanciata, a livello globale, in finestre temporali tra loro piuttosto distanti: negli Stati Uniti il 18 novembre 2001, in Europa addirittura il 3 maggio 2002.

Era stata annunciata alcuni anni prima col suo nome in codice, Project Dolphin. Nelle idee degli appassionati Nintendo, e in quelle dei suoi dipendenti e creativi, avrebbe dovuto segnare il riscatto sul mercato delle home console: nella generazione precedente, PlayStation aveva nettamente battuto - in termini di vendite - Nintendo 64. GameCube è stato il sistema di transizione tra la lunga presidenza di Hiroshi Yamauchi (ecco una sua biografia) e quella del compianto Satoru Iwata, che ne ha gestito la vita ma non la gestazione.

GameCube è stato presentato allo Space World 2000, una delle ultime edizioni della fiera Nintendo che, annualmente, si teneva in terra nipponica. Quel giorno venne mostrata la nuova generazione nella sua interezza: Game Boy Advance e GameCube. Per la console casalinga vennero presentati dei filmati relativi a Metroid Prime, Luigi's Mansion, Pikmin, The Legend of Zelda e Super Mario 128. Riguardo agli ultimi due nomi, esistono due curiosità. Quel filmato di The Legend of Zelda non era stato realizzato dal team della serie, ma da quello di Koizumi, e rappresentava a tutti gli effetti una tech demo: perpetuava lo stile grafico di Ocarina of Time, e anche a causa di questo video in molti sarebbero rimasti scioccati, dodici mesi dopo, dalla presentazione del cartoonesco The Wind Waker. Per quanto riguarda Super Mario 128, anch'esso aveva poco da spartire con quello che sarebbe divenuto Super Mario Sunshine; quello stesso engine avrebbe originato Pikmin, e avrebbe lasciato delle tracce, sette anni dopo, all'interno di Super Mario Galaxy.

A sorprendere al tempo, più dei filmati e dei giochi, fu la forma della console. Cubica, tonalità indaco, con una maniglia dietro, così da poter essere trasportata facilmente da una casa all'altra. Il pad abbandonava il tricorno di Nintendo 64, per abbracciare una forma più canonica, pur con diverse unicità: i dorsali dalla lunga corsa, i tasti a fagiolo, la predominanza fisica e progettuale del pulsante A. I due Control Stick, una delle poche innovazioni Sony che, nel corso degli anni, ha abbracciato appieno Nintendo. E pure il formato proprietario: GameCube non utilizzava DVD come le rivali, bensì un mini DVD (Nintendo Optical Disc) da 8 millimetri, e da 1,5 GB di capienza. Un aspetto unico, e radicalmente diverso dalle concorrenti, con un logo pregevole che richiamava la forma cubica della macchina.

Shigeru Miyamoto all'E3, con in mano GameCube: sullo sfondo, il noto slogan dell'epoca: "the Nintendo difference".

Chiunque lo abbia comprato d'importazione, all'epoca, non potrà dimenticare il disagio di quei giorni. Da appassionati, trascorremmo un'estate in attesa della distribuzione del sistema: i giochi di lancio sarebbero stati Super Monkey Ball, Luigi's Mansion e Wave Race: Blue Storm. Pochi giorni prima della pubblicazione, quando le console erano già in partenza sull'aereo, degli altri aerei avevano segnato la storia, quella con la "S" maiuscola. Per chiunque lo abbia vissuto, il lancio di GameCube non è scindibile dalla tragedia dell'11 settembre. Coi problemi alla dogana, col senso di colpa di interessarsi a una cosa relativamente frivola in un momento talmente drammatico e significativo per l'intero pianeta.

In questo speciale non racconteremo nel dettaglio l'intera storia di GameCube; tuttavia tenteremo di spiegare perché, da quella console in avanti, Nintendo non sarebbe più stata la stessa.