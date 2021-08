Alfred Hitchcock - Vertigo rinviato al 2022 da Pendulo Studios

Alfred Hitchcock - Vertigo è stato rinviato al 2022. Si tratta di un'interessante avventura sviluppata da Pendulo Studios, il team autore di titoli come Blacksad: Under the Skin e Yesterday Origins.

Annunciato con un trailer a giugno, Alfred Hitchcock - Vertigo si ispira appunto al film "Vertigo", conosciuto qui da noi come La donna che visse due volte, riprendendone storia e personaggi.

"Protagonista di Vertigo è lo scrittore Ed Miller, che sopravvive a un incidente mortale sul Bixby Canyon a differenza di sua moglie e sua figlia. Nessuno però trova i loro corpi, come se non fossero mai esistite", avevamo scritto ai tempi dell'annuncio.

Alfred Hitchcock - Vertigo, uno degli scenari presenti nel gioco.

"L'evento traumatizza l'uomo, che comincia a soffrire di forti vertigini e si sottopone a terapia per ricostruire cos'è davvero accaduto quel giorno, in un angosciante viaggio nella mente umana."

Un viaggio che potremo affrontare solo nel corso del prossimo anno, insomma: lo studio spagnolo ha bisogno di più tempo per poter completare lo sviluppo del gioco nella maniera migliore possibile.