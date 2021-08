Far Cry 6, il trailer della storia verrà presentato all'Opening Night Live 2021

Far Cry 6 sarà presente all'Opening Night Live 2021, dove potremo assistere al trailer della storia per il nuovo capitolo della celebre serie Ubisoft, in uscita il 7 ottobre.

Realizzato da Ubisoft Toronto in collaborzione con altri undici team, Far Cry 6 ci porterà sull'isola fittizia di Yara, mettendoci nei panni di un combattente per la libertà che si oppone al regime dittatoriale di Anton Castillo, il villain interpretato stavolta da Giancarlo Esposito.

Si tratta dunque di un'altra anteprima mondiale (o "world premiere", come dicono con grande enfasi) per lo show condotto da Geoff Keighley, che aprirà la nuova edizione della Gamescom mercoledì 25 agosto a partire dalle 20.00, ora italiana.

Come già riportato, fra i giochi annunciati per l'Opening Night Live 2021 ci sono il reboot di Saints Row, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

Circolano inoltre voci piuttosto insistenti sulla possibilità che anche Elden Ring faccia la propria comparsa durante lo show, visti gli ottimi trascorsi fra Hidetaka Miyazaki e Geoff Keighley.