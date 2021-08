Everdale è un gestionale cooperativo dagli autori di Clash of Clans per iOS e Android

Supercell, lo studio finlandese autore di Clash of Clans e Brawl Stars, ha annunciato oggi Everdale, un nuovo titolo mobile per iOS e Android, che sarà caratterizzato da elementi gestionali e strategici uniti a una forte componente cooperativa tra giocatori.

In occasione dell'annuncio, Supercell ha pubblicato un filmato dove gli sviluppatori descrivono le caratteristiche salienti del titolo, mentre sullo sfondo vengono mostrate alcune sequenze di gameplay, che potrete visualizzare nel player qua sopra.

Stando alle loro parole in Everdale"il vostro villaggio fa parte di una grande vallata, dove voi e altri nove giocatori lavorate assieme per realizzare una grande e meravigliosa utopia. Incontrerete personaggi eclettici, fabbricherete beni e commercerete con i mercati da terre lontane. Inoltre potrete partire in avventure e far crescere il livello degli abitanti.".

I precedenti titoli dello studio si sono basati principalmente sui conflitti tra paesi, quindi sarà sicuramente interessante vedere all'opera un titolo che punta in una direzione completamente opposta.

Everdale è già disponibile in beta per dispositivi iOS e Android, ma solo in Australia, Canada, Danimarca, Finlandia, Hong Kong, Islanda, Malesia, Nuova Zelanda, Norvegia, Filippine, Singapore, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale del gioco.

