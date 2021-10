The Dark Pictures Anthology: House of Ashes: il nuovo trailer presenta i personaggi

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes per presentare il cast dei personaggi del gioco e per ricordarci che la loro sopravvivenza dipenderà dalle scelte che faremo durante l'avventura. Chi sopravvivrà? Lo scopriremo solo giocando.

All'ombra delle montagne Zagros, un'unità militare ha uno scontro a fuoco con le forze irachene. Il risultato di questa battaglia è una scossa sismica che fa cadere entrambi gli schieramenti nelle rovine sepolte di un tempo Sumero.

Con tutte le comunicazioni interrotte, i nostri protagonisti sono intrappolati in un terrificante mondo sotterraneo che dovranno esplorare per poter fuggire, inconsapevoli che qualcosa di antico e malefico si è risvegliato e ha trovato nuove prede da cacciare.

Immergiti in questo mondo in cui il destino dei protagonisti è nelle tue mani e la loro sopravvivenza dipende dalle scelte che fai: ogni decisione potrebbe avere delle conseguenze terribili e raccapriccianti. Affronta questi dilemmi e conduci i personaggi alla salvezza, da solo o con i tuoi amici!

Rachel King, Jason Kolchek, Nick Kay, Alex King e Salim Othman sopravvivranno a questo inferno? La scelta spetta a te...

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che The Dark Pictures Anthology: House of Ashes sarà disponibile a partire dal 22 ottobre 2021 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S.