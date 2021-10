eFootball 2022: il primo aggiornamento maggiore arriva il 28 ottobre

Il primo aggiornamento maggiore di eFootball 2022 arriverà il 28 ottobre 2021, come annunciato da Konami, che ne ha approfittato per chiedere di nuovo scusa per lo stato del gioco. Sarà la versione 0.9.1 e si concentrerà sul risolvere i molti problemi segnalati dagli utenti.

Purtroppo Konami non ha fornito altri dettagli, quindi non sono noti i reali contenuti della patch, che potrebbero essere di qualsiasi tipo. Ha però promesso aggiornamenti futuri per dare altre informazioni, quindi non ci resta che aspettare.

Molti si chiedono se saranno risolti i problemi dei passaggi e quelli dei volti dei giocatori, ma anche tutti gli altri che piagano il gioco. Del resto stiamo parlando del gioco con la peggiore valutazione su Steam, quindi da sistemare c'è davvero molto. Molte anche le recensioni divertenti pubblicate dai giocatori, che ben testimoniano lo stato in cui versa eFootball 2022.

Lanciato con pochissimi contenuti, poche modalità e una gran quantità di problemi, eFootball 2022 ha fatto infuriare molti giocatori, soprattutto quelli che erano appassionati della serie PES.