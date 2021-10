Offerte Amazon: LG OLED83C14LA, Smart TV 4K OLED da 83 pollici in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un LG OLED83C14LA , una Smart TV 4K OLED da 83 pollici. Lo sconto segnalato da Amazon è di 2.624€, ovvero il 33%.

LG OLED83C14LA Smart TV 4K 83", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0

Il prezzo indicato da Amazon è di 7.999€, ma di norma la Smart TV LG OLED83C14LA è disponibile a un prezzo (molto variabile) tra i 5.680 e i 5.850 euro. Il prezzo attuale è frutto di una serie di sconti, avvenuti negli ultimi giorni. Da fine settembre ad oggi, ogni ventiquattro-quarantotto ore circa, il prezzo di questo televisore è calato fino ad arrivare alla cifra attuale.

Passando ai dati tecnici, questa Smart TV LG monta una Processore α9 Gen4 4K con AI che ottimizza automaticamente immagini e audio. La frequenza di aggiornamento a schermo è di 120Hz, perfetto per il gaming, con compatibilità con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync. Supporta inoltre l'assistente vocale per gestire il televisore con la voce grazie a una schermata home completamente rinnovata. Supporta le tecnologie Dolby Atmos, Dolby Vision IQ e FILMMAKER MODE. La tecnologia OLED offre milioni di pixel autoilluminanti in grado di riprodurre neri profondi e colori ricchi. L'avanzata tecnologia OLED Motion Pro di gestione del movimento riduce la sfocatura per riprodurre azioni fluide e offrirti un'esperienza di visione nitida anche durante le azioni più dinamiche, perfetto per lo sport.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.