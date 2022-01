Eternals è disponibile su Disney+, il film Marvel visibile ora da tutti gli abbonati

Come era stato annunciato nel programma del mese, Eternals è disponibile da oggi, 12 gennaio 2022, nel catalogo di Disney+, liberamente visibile da tutti gli abbonati al servizio di streaming video in questione.

Come abbiamo visto nel programma di gennaio 2022 con le novità tra film e serie TV previste per questo mese su Disney+, Eternals guida le nuove introduzioni per quanto riguarda i film di gennaio, insieme a vari altri titoli interessanti.

Eternals, il nuovo film Marvel, è ora su Disney+

La pellicola in questione non ha ottenuto grandi risultati in termini di accoglienza da parte della critica, come abbiamo visto dai voti delle recensioni internazionali, tuttavia resta un titolo che non può mancare agli appassionati del Marvel Cinematic Universe, a cui si collega pur rimanendone piuttosto distaccato.

Girato dalla regista Chloé Zhao, premio Oscar per Nomadland (anche questo disponibile nel catalogo Disney+), Eternals è un adattamento del fumetto degli Eterni di Marvel Comics e rappresenta la ventiseiesima pellicola del Marvel Cinematic Universe. Il film è interpretato da un cast corale composto da Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Gil Birmingham, Harish Patel, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie.

Eternals racconta la storia degli Eterni, esseri superiori come super-eroi primordiali, creati dal celestiale primario Arishem per sconfiggere la minaccia dei Devianti, esseri predatori che cacciano forme di vita intelligenti nell'universo. Gli eroi immortali hanno lo scopo di preservare la vita difendendola da questi nemici specifici, ma una verità nascosta e ben più inquietante si cela dietro le loro azioni e proprio la scoperta di questa è al centro della storia del film.

Per saperne di più, vi rimandiamo allo speciale su 5 cose da sapere sul nuovo film Marvel, mentre per vederlo basta andare su Disney+, ovviamente con un abbonamento attivo al servizio di video streaming in questione.