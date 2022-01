Smartphone: gli utenti li hanno utilizzati per 3,8 trilioni di ore nel 2021, per App Annie

I possessori di smartphone hanno utilizzato i loro apparecchi mobile per 3,8 trilioni di ore nel 2021, almeno stando ai dati raccolti dalla compagnia di analisi del mercato mobile App Annie, che ha pubblicato il suo classico resoconto annuale, con dati francamente impressionanti.

Dati del mercato mobile nel 2021 di App Annie

Come potete leggere, in media gli utenti dei mercati avanzati hanno passato 4,8 ore al giorno sui loro smartphone, che equivale a 1/3 delle ore di veglia, con una crescita del 30% rispetto all'anno precedente.

In totale sono stati spesi 170 miliardi di dollari nei negozi mobile, 320.000 dollari al minuto nel corso di tutto l'anno. Sono inoltre state scaricate 230 miliardi di nuove applicazioni, ossia 435.000 al minuto. Questi dati fanno riferimento a tutti gli store e a tutti i sistemi, quindi App Store, Google Play e alcuni negozi di terze parti.

In totale sono stati spesi per pubblicità mobile 295 miliardi di dollari, con una crescita del 23% rispetto all'anno precedente. Curiosità: la cifra è talmente alta che, nel caso il settore mobile fosse uno stato, sarebbe al 41° posto in classifica nel mondo.

Per il 2022 il mercato mobile dovrebbe crescere ancora. visto che si parla di una previsione di spesa di 350 miliardi di dollari in applicazioni.