God of War per PC: una mod permette di modificare il FOV

La versione PC di God of War da ieri è disponibile su Epic Games Store e Steam ed è già sono disponibili le prime mod. In particolare una di queste permette di modificare il Field of View (FOV), ma a vostro rischio e pericolo.

God of War per PC non ha un opzione relativa al FOV, una scelta probabilmente dovuta alla regia caratteristica dell'opera di Santa Monica, che di fatto si tratta di un unico piano sequenza senza stacchi veri e propri, cosa che tra l'altro ha creato dei grattacapi per aggiungere il supporto ai monitor ultrawide 21:9, con gli sviluppatori che hanno dovuto rimettere mano a diversi elementi, specialmente le cutscene.

KingKrouchy ha realizzato una mod per Cheat Engine che per l'appunto permette di modificare le impostazioni relative al FOV in God of War. In un post su Reddit, dove volendo potrete scaricare la mod, il modder spiega che tuttavia modificare i parametri del Field of View può creare dei problemi durante le cutscene dando vita a risultati visivamente poco gradevoli.

God of War, un'immagine tratta dal gioco

Si tratta in ogni caso di una mod realizzata in poco tempo, quindi in futuro potrebbero arrivarne altre meno problematiche.

Rimanendo in tema, un video confronto di God of War per PC analizza il framerate con e senza DLSS, dimostrando un guadagno in termini di prestazioni davvero notevole