Amazon: arriva in Italia la consegna sicura con password monouso

Amazon.it ha introdotto in queste settimane una nuova misura di sicurezza per la consegna di ordini di un certo valore, ovvero una password monouso da comunicare al corriere al momento del ricevimento del pacco, un po' come se fosse una parola d'ordine. In questo modo si avrà la certezza che a ritirare l'ordine sia effettivamente il destinatario o una persona di fiducia.

La pagina informativa dedicata a questa misura di sicurezza spiega che dato il valore di alcuni ordini Amazon.it ritiene necessario fornire una password monouso da utilizzare al momento della consegna per garantire una maggiore sicurezza.

Dei pacchi di Amazon

Amazon.it al momento della spedizione dell'ordine invierà una password di sei cifre all'indirizzo email associato all'account dell'acquirente. In alternativa il codice sarà visualizzabile nella sezione "Traccia il mio pacco".

La password è monouso e sarà valida solo fino al termine del giorno previsto per la consegna. Ovviamente qualora necessario potrete comunicarla a una persona di fiducia per ritirare l'ordine al vostro posto.

Si tratta di una misura di sicurezza aggiuntiva sicuramente sensata, dato che la pandemia ha ridotto il contatto umano tra corriere-clienti aumentando così i casi di furti. Tuttavia al momento non è chiaro per quali categorie di prodotti o per quali importi si applicherà questa metodologia.