Microsoft e Activision Blizzard, l'acquisizione verrà esaminata dall'FTC in USA

Come era logico aspettarsi, l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft verrà presa in esame dalla Federal Trade Commission in USA, secondo una procedura standard per le operazioni di mercato di questa rilevanza, ma la conferma è stata riportata nelle ore scorse da Bloomberg.

Citando fonti vicine alla questione, la pubblicazione americana ha riferito che l'FTC esaminerà il caso, portando avanti un'indagine sui possibili effetti nocivi di un'acquisizione del genere, soprattutto per quanto riguarda gli eventuali danni arrecati alla concorrenza.

Microsoft e Activision Blizzard

La notizia sta semplicemente nel fatto che, in questo caso, è stato deciso che l'acquisizione venga dunque esaminata dall'FTC, organo federale dedicato al commercio, e non dal Justice Department.

I due organi hanno sostanzialmente pari poteri per quanto riguarda la possibilità di esaminare i casi potenzialmente critici in termini di antitrust, pertanto è stata presa una scelta tra uno e l'altro, presumibilmente puntando su un ufficio in grado di esaminare più scrupolosamente e con maggiore competenza nell'ambito.

La particolarità della questione può essere trovata nel fatto che Lina Khan, responsabile dell'FTC, è particolarmente propensa a un approccio più stringente per quanto riguarda le acquisizioni di grosso calibro, in particolare per quanto riguarda le compagnie specializzate in tecnologia, che secondo la sua visione sono state in grado per molto tempo di sfruttare le proprie posizioni di rilievo per ottenere ulteriore potere sul mercato.

Proprio sotto la guida della Khan, l'FTC ha recentemente ostacolato l'acquisizione di ARM da parte di Nvidia, che infatti è stata infine abbandonata, così come l'acquisizione di Aerojet Rocketdyne Holdings da parte di Lockheed Martin Corp. Questo può porre un'ombra sulla possibilità che l'acquisizione di Activision Blizzard vada a buon fine, anche se la situazione di Microsoft in ambito videoludico è decisamente lontana da una posizione di monopolio e, per certi aspetti, si potrebbe pensare che anche la recente acquisizione di Bungie da parte di Sony potrebbe dare una mano a dimostrare equilibrio nel mercato.