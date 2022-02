Wordle è stato comprato dal New York Times, “inizialmente” resterà gratuito

Wordle, il web game gratuito diventato virale nelle ultime settimane, è stato comprato dal New York Times, per una cifra ancora da precisare, ma superiore al milione di dollari. Inizialmente resterà gratuito per tutti gli utenti.

Wordle è un web-game realizzato dal programmatore statunitense Josh Wardle e giocabile gratuitamente dal sito Power Language in cui i giocatori devono indovinare una parola composta da cinque lettere in massimo 6 tentativi, qui trovate maggiori dettagli in merito. Una formula semplice, ma indubbiamente di successo dato che al momento viene giocato da oltre 3 milioni di persone in tutto il mondo.

Wordle

Come confermato dal New York Times, Wordle è stato comprato per un importo che ha raggiunto le sette cifre, anche se rimane nella "gamma inferiore" di tale importo, dunque almeno un milione di dollari. L'operazione fa parte di una strategia che mira ad aumentare il numero degli abbonati al New York Times a 10 milioni entro la fine del 2025, che al momento si aggirano sui 8,4 milioni.

Il suo autore, Josh Wardle, sta collaborando con la testata giornalistica per trasferire il web-game sul sito del New York Times. Inoltre apprendiamo che Wordle "inizialmente" resterà gratuito per tutti, ma non è escluso dunque che in futuro non diventi fruibile solo per gli abbonati al NYT.

"Il New York Times rimane concentrato nel diventare un abbonamento essenziale per tutti gli anglofoni che vogliono capire e impegnarsi con il mondo", ha detto la società in un comunicato. "Il reparto giochi è una parte fondamentale di questa strategia. Quando passerà al New York Times, Wordle si unirà a una serie di famosi puzzle giornalieri, tra cui il cruciverba del Timese Spelling Bee."