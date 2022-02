Babylon's Fall x Nier Automata, crossover e altri contenuti nella Season 1 del gioco

Babylon's Fall ha già una Season 1 ben stabilita, con numerosi contenuti ed eventi in arrivo nel primo periodo dopo l'uscita del gioco tra i quali un interessante crossover con Nier Automata che porterà alcuni personaggi ed elementi all'interno del nuovo action RPG online.

Come riassunto nell'immagine riportata qui sotto, i contenuti della Stagione 1 di Babylon's Fall sono previsti uscire dal 25 febbraio al 31 maggio 2022, tra update, espansioni ed eventi vari, con la collaborazione legata a Nier: Automata prevista per il 29 marzo all'interno di un evento a tempo limitato, dunque ci sarà da essere online in quei giorni per prendervi parte.

Babylon's Fall, i contenuti in arrivo con la Season 1

Si parte il 25 febbraio con il rilascio della Version 1.0.0 di Babylon's Fall, contenente il Battle Pass "The Eternal Ziggurat" che, come offerta speciale di lancio, include anche il Battle Pass Premium gratis, mentre nelle stagioni successive il Premium sarà a pagamento.

Il 7 marzo sarà il turno della Versione 1.0.1, che introdurrà la modalità Duels, andando dunque ad arricchire le tipologie di gioco disponibili all'interno dell'offerta iniziale. La versione 1.1.0 arriverà il 22 marzo con un aggiornamento di grosso profilo, che porterà nuovi contenuti e miglioramenti vari a Babylon's Fall: tra questi la nuova fazione Molzamite, il nuovo tipo di arma Labrys e la nuova caratteristica "Refine" da utilizzare in-game. Ci sarà inoltre un'espansione della storia con Resurgence, la nuova modalità Gauntlet e nuovi boss con quest aggiunti.

Il 29 marzo, come riferito sopra, sarà il momento dell'evento a tempo limitato in collaborazione con Nier Automata, mentre il 26 aprile è prevista la versione 1.1.1, contenente nuove espansioni per la storia e altri contenuti in arrivo.