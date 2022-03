Dragon Ball, il cosplay di C18 di xandrastax è splendido anche in video

Da Dragon Ball torniamo a un vero e proprio classico, ovvero il cosplay di C18 (o Androide 18) da parte di xandrastax, che anche in questo caso si cimenta in un'interpretazione davvero ottima del personaggio creato da Akira Toriyama.

Abbiamo già visto la cosplayer polacca alle prese con il personaggio in precedenza e sempre con risultati davvero ottimi, così anche in questo caso vediamo come riesca a ricreare il glaciale cyborg di Dragon Ball alla perfezione, grazie allo sguardo freddo che la contraddistingue e al suo aspetto veramente vicino alla bellissima e algida combattente bionda platino.

La creatura del Dr Gelo, appositamente progettata e costruita per il combattimento e per prevalere nella lotta, non è uno dei personaggi principali nel storico cast di Dragon Ball, eppure C-18 continua ad essere uno dei soggetti più gettonati dalle cosplayer di tutto il mondo nonché uno dei personaggi femminili più sensuali e intriganti creati da Toriyama.

In questo caso, la bella xandrastax ci mostra la sua versione di C-18 in un breve video che dimostra, ancora una volta, come sia un personaggio particolarmente congeniale alle sue caratteristiche, dall'aspetto fisico alla costruzione del costume.