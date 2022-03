Elden Ring: un problema con Steam Cloud ha fatto perdere i progressi di molti giocatori

Un problema nei salvataggi su Steam Cloud ha fatto perdere a diversi giocatori i loro progressi nella versione PC di Elden Ring, causando non pochi malumori all'interno della comunità, già non proprio felice per via dello stuttering che piaga il gioco.

Ma cosa è successo? Sostanzialmente viene chiesto se si vogliono scaricare i salvataggi in cloud o se si vogliono caricare i salvataggi locali sul cloud. Non si tratta di una stranezza, visto che succede in molti titoli, ma in Elden Ring molti dei salvataggi presenti sul cloud sembrano essere datati e sono in tanti ad essersi sbagliati caricandoli, così da sovrascrivere i salvataggi locali e perdere tutti i progressi successivi. In alcuni casi si parla di ore di gioco buttate, in altri di giorni. Pensate di avere appena ucciso un boss con immensa fatica e di doverlo rifare non per colpa vostra...

Bandai Namco si è detta cosciente del problema dei salvataggi sbagliati su Steam Cloud e sta lavorando per risolverlo. Nel frattempo ha consigliato di leggere con attenzione le date dei salvataggi sincronizzati per non ritrovarsi con i progressi perduti. Data e ora dei file cloud e dei file locali sono leggibili nelle notifiche di Steam e i giocatori devono fare attenzione a scegliere i più recenti.

Viene consigliato anche di fare il backup dei salvataggi locali, in modo da non perderli in modo permanente, in caso di sovrascrittura.