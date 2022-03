TheA500 Mini: un video mostra tutti i giochi inclusi al lancio

Vediamo questo video pubblicato dal canale Old Style Gaming che mostra tutti i giochi che saranno inclusi nella mini console / computer TheA500 Mini, di prossima uscita. L'autore del filmato ha scelto di ordinarli in base al suo gradimento, partendo da quello che considera il più debole del gruppo, Zool, per arrivare al capolavoro Speedball 2 dei Bitmap Brothers, che dovrebbe essere insegnato nelle scuole.

Leggiamo il sommario del filmato:

Intro @ 00:00

Zool @ 00:50

Titus the Fox @ 01:25

California Games @ 02:00

ATR: All Terrain Racing @ 02:35

Battle Chess @ 03:10

Alien Breed 3D @ 03:45

The Lost Patrol @ 04:20

F-16 Combat Pilot @ 04:55

Cadaver @ 05:30

Paradroid 90 @ 06:05

Dragons Breath @ 06:40

Qwak @ 07:15

Project-X: Special Edition '93 @ 07:50

The Sentinel @ 08:25

Arcade Pool @ 09:00

Kick Off 2 @ 09:35

Alien Breed: Special Edition '92 @ 10:10

Super Cars II @ 10:45

Worms: The Director's Cut @ 11:20

The Chaos Engine @ 11:55

Pinball Dreams @ 12:30

Stunt Car Racer @ 13:05

Another World @ 13:40

Simon the Sorcerer @ 14:15

Speedball 2: Brutal Deluxe @ 14:50

Vi ricordiamo che TheA500 Mini sarà disponibile a partire dal 25 marzo 2022 e, come il TheC64 e il TheC64 Mini, potrà far girare anche i titoli non inclusi nell'offerta iniziale.