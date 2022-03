Best of Boomer Shooters Bundle è per tutti gli appassionati di FPS vecchia scuola

Humble Bundle ha lanciato il Best of Boomer Shooters Bundle, una raccolta di dieci sparatutto in prima persona di stampo modern vintage (otto più due coupon, in realtà) che faranno la gioia di tutti gli appassionati del genere e non solo, visto che alcuni sono molto belli e amatissimi dalla comunità, a prescindere dall'età.

Vediamo quali sono i giochi inclusi nel bundle e le varie fasce di prezzo.

Pagando 1€ si porta a casa:

Hellbound

Pagando il valore medio delle offerte, attualmente 10,48€, si portano a casa anche:



Hedon Bloodrite

Project Warlock

Infine, pagando almeno 10,58€, si porta a casa il pacchetto completo che comprende anche:



DUSK

AMID EVIL

Ion Fury

Dread Templar

Hrot

Ultrakill (coupon per uno sconto del 25%)

Prodeus (coupon per uno sconto del 10%)

Come ogni bundle di Humble Bundle, anche questo mira a supportare degli enti benefici, in questo caso AbleGamers e Lotus Outreach International.

Pagina del Best of Boomer Shooters Bundle