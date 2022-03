eNazionale FIFA 22: oggi si giocherà su Twitch il torneo col quale la FIGC sceglierà i suoi membri

Continua lo stretto legame tra Multiplayer.it e il calcio virtuale. Questo pomeriggio, infatti, ospiteremo il torneo con il quale la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) sceglierà i sei giocatori che entreranno a far parte della eNazionale di FIFA 22 e rappresenteranno il nostro paese nelle prossime competizioni ufficiali. Il torneo parte alle 10 di oggi sul canale Twitch della FIGC e vedrà sfidarsi campioni del calibro di Danipitbull, Obrun e Karimisbak, tutti giocatori che abbiamo imparato a conoscere nella recente eSeria A TIM.

Il torneo è creato in collaborazione con ProGaming Italia e si svilupperà in 2 intense giornate di gioco trasmesse direttamente dal Centro Tecnico Federale di Coverciano, location iconica per ogni appassionato di calcio in quanto sede di allenamento di tutte le Nazionali di Calcio italiane.

In questo luogo oggi a partire dalle 10 e domani dalle 9 i finalisti si scontreranno per trovare i 6 membri della formazione 2022 che saranno a disposizione di coach Nello Nigro (Hollywood285) per gli incontri internazionali organizzati ufficialmente da FIFA.

Ecco i 16 giocatori che si contenderanno la nuova maglia azzurra:

Gruppo A

Karimisbak

Pogboom

Nzorello

Crazyfatgamer

Gruppo B

Danipitbull98

Er_caccia98

Aledegi

Pignone

Gruppo C

Obrun2002

guarinoJR_

GGilbe

Santill1

Gruppo D

Margamat01

Montaxer

Kekkova_10

RRich19_

La prima giornata sarà composta da una fase a gironi, alla quale seguirà una fase a Eliminazione, che porterà a eleggere i 6 rappresentanti finali. Potrete seguire ogni fase delle finali in diretta sul canale Twitch della eNazionale in cima a questa notizia o inserito all'interno di ogni pagina del nostro sito.