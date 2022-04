Jeff Ross, il director di Days Gone, passa a Crystal Dynamics

Jeff Ross ha annunciato oggi di essere ufficialmente entrato a far parte di Crystal Dynamics in qualità di Design Director, dopo essere stato director di Days Gone presso Sony Bend Studio, il team first party di PlayStation Studios.

Ross ha annunciato il suo nuovo ruolo direttamente con il tweet che vedete qui sotto, in cui comunica semplicemente di essere entrato a far parte di Crystal Dynamics e rilancia anche gli annunci di lavoro aperti al momento all'interno del team.



"Sono emozionato ad annunciare che adesso lavoro nei fantastici Crystal Dynamics come Design Director. È tutto quello che posso dire al momento, oltre al fatto che sono emozionato del nuovo progetto e del team di persone meravigliose", si legge nel messaggio, "diventerò uno di Seattle questa estate", facendo dunque capire quando si sposterà in pianta stabile presso il quartier generale.

Jeff Ross aveva lasciato Bend Studio poco dopo il lancio di Days Gone e, come probabilmente ricorderete, la cosa era anche collegata a una certa polemica interna. Secondo quanto riferito da Ross e John Garvin, altro responsabile principale del progetto, il gioco era stato alquanto ostracizzato all'interno di Sony per i risultati scarsi ottenuti presso la critica, nonostante avesse poi avuto un notevole successo commerciale. La questione aveva portato alla cancellazione del progetto Days Gone 2 e l'abbandono dello studio da parte della coppia.

A questo punto, Jeff Ross è un membro di rilievo all'interno di Crystal Dynamics, in attesa di sapere a cosa stia lavorando di preciso. Per il momento, sappiamo che il team collabora con The Initiative su Perfect Dark e sta anche sviluppando un nuovo Tomb Raider che è basato su Unreal Engine 5, in base a quanto riferito proprio oggi.