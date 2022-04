Unreal Engine 5: i team PlayStation, Xbox e third party che lo usano, in un'immagine

Unreal Engine 5 è destinato a rappresentare una base comune per lo sviluppo videoludico dei prossimi anni e sono già tantissimi i team che lo stanno utilizzando, tra PlayStation, Xbox e third party vari, come dimostra una singola immagine che mette insieme l'enorme quantità di studi al lavoro sul nuovo motore grafico.

Potete vedere un condensato di tutti coloro che hanno annunciato di stare sviluppando su Unreal Engine 5 nell'immagine riportata qui sotto, pubblicata da Epic Games e rilanciata da Geoff Keighley su Twitter.

Unreal Engine 5: un'immagine con tutti i team che lo stanno utilizzando

All'interno c'è veramente di tutto e spiccano in particolare i first party di PlayStation Studios e quelli di Xbox Game Studios, ma anche numerosi team di terze parti decisamente noti.

A dire il vero, per quanto riguarda Sony vediamo soprattutto riportati i loghi generici su PlayStation e PS VR2, oltre a quello del neoacquisto Haven Studio, mentre sono numerosi i nomi dei team di Xbox Game Studios: Rare, Undead Labs, The Initiative, InXile, Double Fine, The Coalition, Obsidian e Ninja Theory.

Di questi, in effetti molti avevano già confermato progetti basati sul nuovo motore grafico come State of Decay 3, Perfect Dark, Gears 6 e Senua's Saga: Hellblade II, per dirne alcuni. Alla luce anche di questo, risulta ormai decisamente lontana la comunicazione tutta incentrata su PS5 che caratterizzava i primi annunci su Unreal Engine 5 da parte di Epic Games, all'epoca della prima demo Lumen in the land of Nanite.