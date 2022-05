Microsoft Flight Simulator: il World Update rende l'Italia ancora più realistica ed emozionante!

Nuove città in fotogrammetria, nuovi punti d'interesse e sempre più dettaglio e realismo per il simulatore di volo Microsoft.

Come scriveva Arthur Clarke nell'ultima delle sue tre famose e omonime leggi: ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. Seguendo il pensiero dello scrittore britannico, ci azzardiamo allora a dire che anche l'ultimo Microsoft Flight Simulator non può che essere composto in larga parte da magia, sarebbe in fondo l'unico modo per spiegare il senso di meraviglia che caratterizza ogni nostro ritorno dietro la cloche del simulatore Microsoft e Asobo Studio. Ancor di più dopo il recente World Update di Microsoft Flight Simulator dedicato a Italia e Malta, dove la nostra penisola è stata rivista in lungo e in largo rendendola ancora più precisa, dettagliata e reale di quanto non lo fosse già prima.

Una nazione unica al mondo Flight SImulator: Venezia è ancora più bella e la fotogrammetria si estende ben oltre la laguna Non è campanilismo: l'Italia è davvero un luogo incredibile. Te ne accorgi quando, pur avendo tutto il mondo a disposizione, finisci ugualmente tra le braccia crestate delle Alpi, a sfiorare gli alberi della Valle delle Fierrere dopo aver sorvolato Napoli e prima di veder sorgere Anacapri; e poi le Isole, l'enigmatica Sardegna e i suoi angoli da paradiso extraterrestre, la Sicilia con i suoi venti imprevedibili. Quest'ultimo World Update, il più grande di sempre a detta degli stessi sviluppatori, avvolge la nazione in uno strato ulteriore di credibilità arricchendola di una miriade di dettagli ed estendo la fotogrammetria ben oltre i confini che ci saremmo aspettati. Le città riprodotte con questa tecnologia sono molte di più: a Roma, Bologna, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Venezia e Verona presenti fin dal debutto del gioco, si aggiungono Torino, Bari, Perugia, Parma, Ancona, Pavia, Cittadella, Paestum e Padova. La fotogrammetria di Roma, Milano, Napoli e Venezia è stata invece rivista ed estesa ben oltre di quanto ci saremmo aspettati, mentre prima del World Update questa si concentrava soltanto nei centri storici lasciando i quartieri periferici in mano al machine learning. La fotogrammetria di Roma ora si estende chilometri e chilometri dopo il Raccordo Anulare, e in ogni direzione, coinvolgendo l'area dei Castelli e parte del litorale.

Aeroporti e punti di interesse Flight Simulator: i rilievi collinari e montuosi ora sono molto più aspri e precisi Sono invece oltre cento gli aeroporti italiani ai quali sono stati aggiornati i dati, e quattro quelli creati a mano e con dettaglio 1:1, ovvero l'aeroporto di Palermo, di Sondrio, di Marina di Campo e di Bolzano. Inclusi nel World Update anche tanti nuovi punti d'interesse, dall'Allianz Stadium al Castello di Celano, dal Duomo di Modena alla stazione di Afragola, dai Nuraghe sardi al Passo dello Stelvio, dal faro di Capo Caccia a Piazza dei Miracoli con Torre di Pisa naturalmente inclusa. Il pacchetto include poi tre Bush Trips dedicati alla Sardegna, alla Sicilia e agli Appennini; tre sfide d'atterraggio a Reggio Calabria, all'aeroporto Falcone Borsellino e a Genova Setri; e per finire tre discovery flights a Venezia, Roma e Firenze.

Alpi ed Appennini Flight Simulator: in volo verso la Francia Tutti dettagli che gli amanti dei voli ad alta quota difficilmente noteranno, ma per loro l'esperienza cambierà quando vedranno le punte selvagge delle montagne alpine, finalmente aspre come nella realtà e non più smussate dall'intraprendenza di un software, e dal movimento del terreno sottostante che ondeggia, s'alza e sprofonda attraverso dati più precisi e aggiornati. Dieci e passa giga di realismo che potranno essere scaricati dal negozio all'interno del gioco, come sempre gratuitamente.

Un mondo di dettagli Microsoft Flight Simulator: avvertiamo i gentili passeggeri di dirigersi verso l'imbarco per il volo Milano - Palermo delle 10.00 Con questo nono World Update, Microsoft Flight Simulator ha praticamente raddoppiato un dettaglio grafico già inarrivabile, permettendo voli di un realismo a tratti addirittura spiazzante. Nel frattempo, attraverso gli update dedicati alla parte simulativa è migliorata sensibilmente anche l'esperienza di volo, ma il controllo dei voli IFR lascia ancora parecchio a desiderare nonostante sia molto più preciso di quanto non lo fosse in principio. Dispiace però notare che, a distanza di tutto questo tempo e un'ottimizzazione sempre più efficiente, il gioco rimanga ancora troppo instabile e minacciato costantemente da possibili crash. Nulla in grado di demoralizzare gli amanti delle simulazioni di volo, o più semplicemente della bellezza mozzafiato del nostro pianeta.