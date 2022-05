Deus Ex: il franchise ha venduto più di quattordici milioni di copie

Il franchise Deus Ex ha venduto complessivamente più di quattordici milioni di copie. Il dato è stato svelato da Eidos ed è evidentemente legato all'acquisizione da parte di Embracer Group, annunciata questa mattina.

Vendite franchise Deus Ex

Del totale delle copie vendute, dodici milioni e più sono state fatte dai capitoli tripla A, mentre due milioni dalle applicazioni mobile (a pagamento). Da notare che l'infografica riporta solo gli ultimi capitoli della serie, quindi Deus Ex: Human Revolution, l'edizione Director's Cut dello stesso e Deus Ex: Mankind Divided. Non viene fatto alcun riferimento ai primi due capitoli, ossia il Deus Ex originale di Warren Spector e Deus Ex: Invisible War. I titoli mobile citati sono invece Deus Ex: The Fall e Deus Ex: Go.

Interessante il fatto che sull'infografica appaiano anche le medie voto di Metacritic e dell'App Store, così da sottolineare la qualità del franchise, molto alta (scivoloni a parte).

Attualmente la serie risulta congelata, con Square Enix che non l'ha più portata avanti dopo le vendite deludenti di Deus Ex: Mankind Divided, che fu penalizzato da delle microtransazioni considerate da molti come fin troppo rapaci.