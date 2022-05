Apex Legends: Eroi, tutte le novità della stagione 13

Passato ufficialmente il giro di boa del terzo anno di vita, Apex Legends sta per inaugurare la Stagione 13, intitolata "Eroi" (Saviors in inglese). Come da tradizione, Eroi introduce una nuova Leggenda, Newcastle, cambiamenti alle mappe, nuovo battle pass e un rinnovato sistema di classificate. Ma c'è di più, perché Apex Legends sta per approdare anche su mobile, importante passo per il battle royal di Respawn Entertainment. Non temete: vi terremo aggiornati nelle prossime settimane! Oggi invece vi raccontiamo quello che i ragazzi di Respawn ci hanno rivelato sul nuovo ciclo del gioco: ecco tutto quello che sappiamo sulla Stagione 13 - Eroi di Apex Legends

Nuovo punto d’interesse

Un nuovo punto di interesse spunta in Passo della Tempesta, la mappa più grande di Apex Legends

Eroi si inserisce nel profondo solco tracciato dalla palla demolitrice di Mad Maggie: Ribellione, la stagione precedente, è stata caratterizzata da discrete novità, non ultima la modalità a tempo limitata Controllo che ha appassionato molto la community. Gli sviluppatori, ci racconta Evan Nikolich (Senior Design Director in Respawn), sono consapevoli di quanto i giocatori di Apex Legends siano affamati di novità, in particolare di nuove modalità di gioco in cui sperimentare con armi e Leggende o, perché no, sfruttare il momento per imparare a migliorare il proprio stile di gioco.

Tenendo questo a mente, la Stagione 13 avrà molto da regalare in tal senso, ma le prime novità che i giocatori potranno vedere sono contenute direttamente nella mappa.

Passo della Tempesta si rifà il look e aggiorna i suoi punti d'interesse, proprio come avevano predetto i giocatori più attenti dopo aver guardato il trailer di presentazione di Eroi. Una grossa bestia marina è infatti emersa dalle profondità delle acque che lambiscono Passo della Tempesta e le Leggende, unendo le forze, sono riuscite ad abbatterla. Ovviamente, non appena il kaiju è stato neutralizzato, sono iniziate le indagini scientifiche, portando i ricercatori a stabilire laboratori da campo attorno alla creatura e iniziando spedizioni nel ventre del mostro spiaggiato.

Tra Base Nord e Mulino quindi si aggiunge questo nuovo punto d'interesse, dove le squadre potranno sfruttare le dimensioni della creatura a loro vantaggio: potranno rischiare e avventurarsi nelle sue viscere per trovare il loot più ricco o appostarsi sul suo carapace e pattugliare la zona limitrofa con i cecchini. Jeff Shaw, Lead Level Designer, ha raccontato che con Passo della Tempesta, Respawn ha voluto fare qualcosa di diverso rispetto al solito, e che la filosofia che li ha guidati sin dall'inizio è stata quella di aggiungere contenuto alla mappa piuttosto che distruggerla e rivoluzionaria.

Passo della Tempesta è la mappa in rotazione più grande di Apex Legends, per l'esattezza il 15% più grande di Confini del Mondo: quelli che potrebbero sembrare alla community dei luoghi vuoti verranno con il tempo riempiti e la mappa costantemente ricalibrata, proprio come è accaduto per il lembo di costa dove ora giace la creatura marina.