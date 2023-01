Logan Paul risponderà alle accuse di truffa del progetto NFT CryptoZoo domani

Logan Paul è finalmente pronto a rispondere alle accuse di truffa relative a CryptoZoo fatte dallo YouTuber Stephen "Coffeezilla" Findeisen.

Nel caso non lo sappiate, il 17 dicembre 2022 lo YouTuber Coffeezilla ha pubblicato una serie di indagini su CryptoZoo, un progetto di NFT sostenuto da Logan Paul. Secondo Coffeezilla è una vera e propria "truffa".

In risposta alle accuse e alle reazioni, Logan ha risposto invitando Coffeezilla al suo podcast IMPAULSIVE per discutere del progetto. Ha anche promesso ai fan che il 3 gennaio avrebbe smascherato le persone che hanno creato problemi con il progetto CryptoZoo.

Pur essendo disposto a partecipare al suo podcast, Coffee ha spiegato di volerlo fare alle sue condizioni, piuttosto che volare da Logan a Capodanno, e ha fatto la stessa offerta invitandolo sulla sua piattaforma.

In un tweet del 1° gennaio, Logan ha rivelato di aver dato seguito all'invito per il podcast e di aver proposto un incontro a Los Angeles, ma di non aver ricevuto risposta. "Ho inviato questo messaggio a CoffeeZilla 5 giorni fa", ha scritto.

In un'e-mail a Coffeezilla ha scritto: "Ehi Stephen, ho visto il tuo tweet. Dato che l'intera vicenda si è svolta sulla tua piattaforma, non riesco a immaginare che tu possa discutere con me sulla mia. Ovviamente non monetizzeremmo. Questo episodio di IMPAULSIVE è previsto per il 2 gennaio a Los Angeles. Possiamo prendere in considerazione un luogo neutro se rispondi a questa e-mail entro il fine settimana".

Poiché i due non sono riusciti a trovare un accordo, Logan è pronto a rispondere alle accuse di truffa. "Non ho ricevuto risposta, quindi domani pubblicherò una risposta alle sue accuse di truffa sul mio canale YouTube".